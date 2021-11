As 25 praias mais bonitas do mundo em 2021, segundo revista de viagens

Quem ama viajar sempre procurar os melhores destinos e lugares mais belos para visitar. Turistas que adoram conhecer praias, por exemplo, podem ficar perdidos na hora de escolher com a imensidão de opções em todo o mundo.

Para ajudar esses viajantes, a revista americana de viagens Travel Leisure elegeu as 25 praias mais bonitas do mungo em 2021. Entre as mais belas, duas brasileiras figuram na lista. E tem para todos os gostos, de quem curte destinos mais badalados, rústicos ou até isolados.

Confira a lista completa das praias mais bonitas do planeta

25 – Praia de Marinha, Algarve, Portugal

24 – Railay West, Krabi, Tailândia

23 – Scala dei Turchi, Sicília, Itália

22 – Grace Bay Beach, Providenciales, Ilhas Turcas e Caicos

21 – Praia de Matira, Bora Bora, Polinésia Francesa

20 – Praia La Pelosa, Sardenha, Itália

19 – Seven Mile Beach, Grand Cayman

18 – Bai Dam Trau, Ilhas Con Dao, Vietnã

17 – Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasil

16 – Praia Radhanagar, Ilha Havelock, Índia

15 – Le Morne, Ilhas Maurício

14 – Whitehaven Beach, Ilha Whitsundays, Austrália

13 – Praia Shark Creek, Ilhas Berry, Bahamas

12 – Playa de Ses Illetes, Formentera, Ilhas Baleares, Espanha

11 – Praia de Santa Monica, Boa Vista, Cabo Verde

10 – Anse Source D’Agent, Ilha La Digue, Seychelles

9 – Camps Bay Beach, Cidade do Cabo, África do Sul

8 – Praia de Sotavento, Fuerteventura, Ilhas Canárias

7 – Clearwater Beach, Flórida, Estados Unidos

6 – Parque Nacional Cape Le Grand, Austrália Ocidental

5 - Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil

3 – Praia Nungwi, Tanzânia

2 – Praia Elafonissi, Creta, Grécia

1 – Saud Beach, Luzon, Filipinas