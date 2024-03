Posso levar água ao Lollapalooza? Veja regras sobre entrada com garrafas no festival

Nesta semana, começa a edição do Lollapaloooza 2024, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. O festival ocorre de 22 a 24 de março.

Os apaixonados por música contam os dias para curtir as atrações que fazem parte do line-up. Mas também há uma forte preocupação com as condições climáticas e os meios de enfrentá-las dentro das regras do evento.

Diante do calor extremo que tem incomodado muitos paulistanos, a organização do Lollapalloza anunciou recentemente que será permitido ao público a entrada com garrafa de água ao festival. Segundo o comunicado, a garrafa deve ser transparente, sem tampa e rótulo.

O festival também firmou parceria com o Bradesco para garantir a distribuição gratuita de garrafas em oito estandes espalhados pelo autódromo, com bebedouros para abastecimento. Os recursos funcionarão nos três dias do Lolla.

Para os fãs assíduos que planejam ficar na grade dos palcos, os funcionários do festival farão a distribuição de squeezes e refis.

Desafios climáticos nos shows

A preocupação com o bem-estar e a segurança dos espectadores de shows se tornou mais intensa, por conta das elevadas temperaturas registradas em diversas cidades brasileiras nos últimos meses.

Empresas organizadoras desses eventos estão mais atentas ao problema, após a morte de um fã da cantora Taylor Swift, durante a apresentação da The Eras Tour, no Rio de Janeiro, em novembro. Na ocasião, a cidade enfrentava uma onda de calor extremo, com temperatura acima dos 40 ºC.

Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após sofrer desmaio no meio da pista do Estádio Milton Santos, o Engenhão. Depois de uma investigação das autoridades, o laudo apontou que a causa da morte foi exaustão térmica, provocada pelo calor.

Após a morte dela, a organizadora dos shows decidiu autorizar a entrada de copos de água lacrados e garrafas plásticas flexíveis. Nos três dias de evento em São Paulo foram distribuídos copos d'água desde a fila.

O que pode levar no Lollapalooza?

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

O que não pode levar?