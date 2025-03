Entre os dias 28 e 30 de março, São Paulo recebe a 12ª edição do Lollapalooza Brasil, um dos eventos musicais mais esperados do ano.

Na sexta-feira, o festival contará com a presença de Olivia Rodrigo, conhecida por sucessos como "Driver’s License" e "Bad Idea Right?", além da banda Rüfüs du Sol, trazendo sua sonoridade eletrônica. Representando o Brasil, Jão e o grupo Jovem Dionísio, famoso pelo hit Acorda Pedrinho, também subirão ao palco.

No sábado, o festival recebe Alanis Morissette, dona do clássico You Oughta Know, além de Tate McRae, cantora e dançarina que ganhou destaque no TikTok, e Teddy Swims, rapper por trás do sucesso Lose Control. O encerramento da noite será comandado pelo canadense Shawn Mendes.

Já no domingo, o palco será tomado por bandas nacionais como Terno Rei, representante do indie rock, e Sepultura, ícone do heavy metal. As grandes atrações do dia incluem Justin Timberlake, famoso por Can’t Stop The Feeling, e a banda Tool, conhecida pelo hit The Pot.

Para quem vai ao Autódromo de Interlagos, os acessos do público serão feitos pelos portões A e G, que estarão abertos a partir das 11h. Confira a seguir as opções de transporte para chegar ao evento.

Pode levar água ao festival?

Para garantir melhores condições de saúde e bem-estar, o festival conta com regras bastante flexíveis de objetos e itens variados que os visitantes podem levar.

No Autódromo de Interlagos, há vários pontos de hidratação e distribuição de squeezes. Os fãs estão autorizados a levar garrafa de água, desde que esteja sem tampa, em material plástico flexível e transparente.

Como se proteger do calor?

Para aproveitar o festival com conforto, é essencial manter-se hidratado, consumindo bastante água. Além disso, o uso de protetor solar, óculos escuros e acessórios como chapéus ou bonés ajuda a se proteger do sol.

Opte por roupas leves e arejadas, que não acumulem calor. Na alimentação, dê preferência a frutas, que podem ser cortadas e armazenadas em recipientes plásticos, e escolha refeições leves para evitar desconfortos durante o evento.

O que é permitido levar ao Lollapalooza 2025?

Cada pessoa pode entrar com até cinco itens, como:

Alimentos industrializados lacrados (biscoitos, torradas, barras de cereal);

Frutas cortadas armazenadas em embalagens transparentes e flexíveis, como sacos do tipo “zip lock”;

Sanduíches acondicionados em embalagens transparentes e flexíveis.

Caso esse limite seja ultrapassado, os itens excedentes poderão ser descartados na entrada.

O que não pode ser levado ao Lollapalooza 2025?

Para garantir a segurança do evento, os seguintes objetos estão proibidos:

Garrafas de vidro ou metal, independentemente da capacidade;

Recipientes com mais de 500 ml ou embalagens rígidas com tampa (exemplo: potes tipo "tupperware");

Copos térmicos, latas e qualquer tipo de cooler ou isopor;

Armas de fogo, armas brancas (facas, canivetes, soco inglês, etc.) e objetos cortantes ou perfurantes (tesouras, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas);

Cadeiras, banquinhos e guarda-chuvas;

Fogos de artifício, explosivos ou sinalizadores;

Bebidas de qualquer tipo e substâncias inflamáveis, corrosivas ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

Bastões de selfie, drones e equipamentos profissionais de captação de imagem e som;

Skates, bicicletas e qualquer tipo de veículo, motorizado ou não.

Além disso, itens com fins comerciais não autorizados ou que promovam mensagens ofensivas também serão barrados. Todos os visitantes serão submetidos a inspeções na entrada, e qualquer objeto proibido poderá ser descartado.