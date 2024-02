Portugal importa o sertanejo do Brasil, mas a intenção não é "roubar mais ouro", diz cantora

Se no Brasil o sertanejo é o gênero musical mais ouvido, o mesmo não ocorre em Portugal, a terra do fado. Pelo menos por enquanto... De janeiro de 2023 a janeiro de 2024, o país presenciou o crescimento de quase 900% em streams da música 'Sabão em Pó', interpretada pela dupla sertaneja portuguesa Senhoritas. As informações foram compiladas pelo Spotify a pedido da EXAME.

De antemão, Joana Bastos, integrante das Senhoritas, diz que a intenção delas não é "roubar mais ouro do Brasil". "Apesar de apreciarmos a música brasileira de longe, elas também representam o nosso dia a dia. Tenho amigos brasileiros, assisto às novelas brasileiras e admiro demais como expressam suas ideias e sentimentos", afirma. A intenção, segundo a cantora, é desmistificar o gênero para os portugueses.

Joana ouve sertanejo brasileiro na rádio e, entre amigas, adora cantar uma sofrência do feminejo. A admiração é tanta que o próximo plano de Senhoritas é lançar um cover da cantora Marília Mendonça, eternizada como rainha do gênero. "Não faria sentido nenhum avançarmos sem darmos o devido valor a esta artista", diz.

Marília Mendonça em português de Portugal?

O cover de 'Alô, Porteiro', de Marília Mendonça, já foi gravado uma vez por Joana, mas com sua antiga dupla, Ana Cunha. Com a saída de Ana e entrada de duas novas integrantes, Veronica Manuela Pinto Santos e Vera Mónica Jesus Pereira, a faixa foi regravada e, incluse, faz parte do disco que será lançado em breve.

"Nos baseamos muito na cultura brasileira, e não poderíamos deixar de homenagear aquela que foi a rainha da sofrência", afirma Joana.

Como tudo começou

O produtor da então dupla, o português David Navarro, apresentou a canção 'Sabão em Pó' a Joana, que a princípio ficou reticente. "O trecho principal da música dizia 'essa cueca branca calvin klein'. O termo 'cueca' nem se usa mais aqui em Portugal, aqui falamos boxer... Senti um estranhamento logo de cara, mas depois vi que seria uma ótima ideia", diz.

A letra da música foi oferecida pelos compositores brasileiros Priscilla Baia, Melissa Manzi, Pedro Veredas, Rodrigo Hit e Fausto Maciel. "Esse mercado é composto por vários grupos que se concentram aqui em Goiânia, que fazem várias músicas diariamente. Depois de feitas, é a hora de apresentá-las aos empresários responsáveis pelos repertórios dos artistas É aí que existe a possibilidade de elas serem gravadas", explica Veredas à EXAME.

A ponte que fez com que a letra atravessasse o oceano foi Priscilla, que tinha contato com Navarro. Além de 'Sabão em Pó', mais músicas foram encaminhadas para o trio. "É sempre bom manter esse contato com o artista depois que a música é gravada e repercute", afirma Pedro Veredas. Ele acrescenta que, apesar de algumas palavras diferirem entre o português brasileiro e o europeu, o sentimento prevalesce e, feitas algumas adaptações, a canção funcionou muito bem por lá.

O compositor já tinha feito contato com outros artistas portugueses, mas foi com o boom da canção sobre traição que mais cantores do país passaram a procurar compositores de músicas sertanejas. "E eu espero que continue, porque é um mercado muito interessante para nós", finaliza.

Ao futuro

No próximo dia 17, Senhoritas tem show na Alemanha. No dia 26, as artistas vão lançar a canção 'Mulher Merece Mais'. E, em breve, o primeiro álbum do grupo será lançado. "Queremos unir Portugal e Brasil, não queremos afrontar-vos, mas sim reconhecer o ótimo trabalho que vocês fazem e a vossa cultura", explica Joana.