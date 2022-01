Porca pintora 'Pigcasso' vende quadro por 150 mil reais e quebra recorde

Escapar do matadouro já poderia ser considerado uma sorte e tanto para uma porca. Tornar-se artista, então, seria o suprassumo dos privilégios -- atingido com sucesso pelo animal, apelidado carinhosamente de Pigcasso. A porquinha, que vive na África do Sul, tem até galeria de arte própria e recentemente quebrou o recorde de valor pago em arte produzida por um bicho: 20 mil libras, ou aproximadamente 150 mil reais. O recorde anterior pertencia ao chimpanzé Congo, que vendeu uma obra por cerca de 105 mil reais (14 mil libras), em 2005.

A obra mais cara já produzida por um animal é o quadro o Wild and Free (Selvagem e Livre, em português), uma pintura abstrata com foco nas cores azul, verde e branco. O quadro foi comprado por Peter Esser, um investidor alemão, cerca de 72 horas depois de ser colocado à venda, segundo o Daily Mail.

A renda obtida com os quadros é revertida em financiamento para o Farm Sanctuary SA, um abrigo de animais, e também serve para conscientizar a população a respeito da produção de carne, segundo Joanne Lefson, ativista na Cidade do Cabo e dona da porquinha.

Nas redes sociais, a @Pigcassohoghero conta com pouco mais de 42 mil seguidores e exibe suas criações há mais de cinco anos.

De acordo com Joanne, tudo começou quando a porquinha começou a brincar e se interessava muito por lápis e pincéis, sendo estes os únicos objetos que o animal não comia. Observando esse comportamento, a dona começou a estimular o lado artístico do bichinho, agradando com petiscos a cada vez que Pigcasso fazia alguma pintura com o focinho.