Por que vereadores querem tirar Round 6 do catálogo da Netflix

Round 6 é o maior sucesso da Netflix até hoje, com mais de 100 milhões de visualizações em todo o mundo. Com uma dinâmica que mistura jogos de criança a certos contextos violentos, a série foi alvo de um pedido de vereadores de Santa Catarina, para que saia do catálogo da Netflix. A informação foi noticiada primeiro pelo site RD1.

Segundo os vereadores, o motivo para pedir a remoção do catálogo está justamente na mistura "entre brincadeiras de criança com crimes bárbaros". O autor do pedido foi o vereador Edson Freitas (MDB) e, até o momento, a Netflix ainda não respondeu à solicitação.

Uma situação relacionada à relação entre as crianças e a série já aconteceu fora do Brasil. Na França, em um caso reportado pelo jornal Le Parisien, alguns jovens decidiram "brincar" de Round 6 e, rapidamente, a brincadeira teria se transformado em uma situação violenta, que levou as crianças a passar por atendimento médico.

Em resposta a esse caso, o criador da série, Hwang Dong-hyuk, afirmou "nem pensar" que a série seria assistida por crianças, uma vez que não foi feita para elas, como afirmou em entrevista ao O Globo. Atualmente, a série tem classificação indicativa de 16 anos na Netflix.

Como parte do esforço para evitar que crianças abaixo dessa idade assistam à série, uma escola no Rio de Janeiro chegou a enviar um comunicado a pais e responsáveis alertando sobre o conteúdo de violência presente na série, como mostrou o G1.

Em resposta a isso, psicólogos e educadores também reforçaram o controle ou, pelo menos, uma orientação sobre esse tipo de acesso a conteúdo sensível para evitar danos às crianças.