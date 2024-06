Por que Maya Massafera não fala em público? Influenciadora tem se comunicado por gestos

Maya Massafera fez um desabafo nas redes sociais sobre sua disforia da voz após uma cirurgia de feminização vocal que não deu certo. Desde sua transição de gênero, a apresentadora tem evitado mostrar sua voz devido ao desconforto causado pela disforia. Maya compartilhou que a cirurgia não foi bem-sucedida e que aguarda o tempo recomendado pelos médicos para realizar uma nova cirurgia em São Paulo. A influenciadora descreveu o impacto emocional dessa condição, detalhando o sofrimento e a ansiedade que sente em relação à sua voz.

Desde que se submeteu à cirurgia de feminização vocal, Maya Massafera tem enfrentado uma dura batalha com a disforia vocal. A influenciadora explicou que a cirurgia inicial não atingiu o resultado esperado e que muitas vezes sua voz falha, como se estivesse constantemente rouca. Ela decidiu esperar pelo momento certo para falar publicamente, focando na sua recuperação e no bem-estar emocional. Maya expressou que o silêncio, embora difícil, tem trazido benefícios, ajudando-a a meditar e a refletir sobre sua jornada.

Maya também ressaltou a importância do apoio psicológico durante esse período desafiador. A disforia vocal não afeta apenas a capacidade de falar, mas também a autoestima e o bem-estar mental. A influenciadora tem buscado suporte para lidar com o impacto emocional da disforia e da cirurgia mal-sucedida. Ela incentiva outras pessoas que enfrentam situações semelhantes a buscarem ajuda e a não desistirem de seus objetivos. Maya continua a compartilhar sua experiência para aumentar a conscientização sobre a disforia vocal e a importância do apoio psicológico.

O que é disforia da voz?

A disforia da voz é um transtorno associado à disforia de gênero, caracterizado pelo desconforto entre a voz percebida e a identidade de gênero da pessoa. Esse transtorno pode causar grande sofrimento, afetando a autoestima e a qualidade de vida.

Cirurgias de feminização vocal, como a realizada por Maya, têm o objetivo de alinhar a voz com a identidade de gênero, mas apresentam riscos e nem sempre alcançam o resultado desejado. Muitas vezes, são necessários procedimentos adicionais e terapias fonoaudiológicas para ajustar a voz, além de apoio psicológico para ajudar a pessoa a lidar com o impacto emocional da disforia.

Quem é Maya Massafera?

Maya Massafera é uma apresentadora e influenciadora digital que ganhou notoriedade ao compartilhar sua transição de gênero e sua vida pessoal nas redes sociais. Recentemente, voltou à mídia após um período de afastamento, optando por se comunicar de forma limitada devido à disforia da voz. Maya enfrentou críticas e desafios públicos, especialmente após um episódio em que um recepcionista de salão de beleza ameaçou vender uma gravação de sua voz.

Apesar das dificuldades, ela continua ativa nas redes sociais, compartilhando sua jornada e esperanças de que a próxima cirurgia resolva seu problema vocal, melhorando sua qualidade de vida e permitindo que ela se expresse plenamente.

Maya Massafera está otimista quanto ao futuro. Com uma nova cirurgia marcada para breve, ela espera finalmente resolver seu problema vocal e poder falar com confiança. A influenciadora agradeceu o apoio de seus seguidores e prometeu continuar compartilhando sua jornada. Maya está determinada a superar a disforia vocal e a retomar suas atividades normalmente, servindo de inspiração para muitos que acompanham sua trajetória. Ela acredita que, com paciência e apoio, conseguirá alcançar seus objetivos e viver plenamente sua identidade de gênero.