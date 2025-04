Por que Lady Gaga usou vestido de carne bovina em premiação americana

O vestido de carne usado por Lady Gaga no MTV Video Music Awards de 2010 é, até hoje, lembrado como um dos momentos mais icônicos da moda e da cultura pop.

Feito inteiramente de carne bovina crua, o traje foi uma criação do estilista Franco Fernandez e estilizado por Nicola Formichetti. A peça não foi apenas uma escolha fashion, mas também uma protesto político.

Qual o significado do vestido de Gaga?

Gaga usou o vestido para se opor à política militar dos Estados Unidos, conhecida como "Don't Ask, Don't Tell", que impedia militares gays de se assumirem nas Forças Armadas.

A artista explicou que o vestido simbolizava a necessidade de lutar pelos direitos e crenças. Em suas palavras, se as pessoas não se mobilizarem por seus direitos, acabariam com “tão pouco quanto a carne em nossos ossos”.

O ato gerou intensas reações, com grupos de direitos dos animais acusando Gaga de insensibilidade.

No entanto, o evento foi amplamente reconhecido pela mídia e a indústria da moda como um marco do ano de 2010, com a revista Time o elegendo como a principal tendência do ano.

A carne era real?

Sim. A peça, criada pelo estilista Franco Fernandez, foi feita com cerca de 11 kg de carne vinda do açougue da família do designer, utilizando cortes mais baratos como capa de costela e não filés nobres.

A cantora não usou apenas o vestido, mas também acessórios feitos de carne, como uma bolsa e uma boina.

Como ele foi criado e preservado?

Para garantir que o vestido não se deteriorasse, um taxidermista especializado foi contratado para realizar o processo de preservação.

O procedimento envolveu o uso de alvejante, formol e detergente para matar as bactérias presentes na carne e impedir a decomposição da peça.

Além disso, a carne foi tingida de vermelho-escuro para restaurar sua aparência original, que havia sido alterada pela exposição ao ar e ao ambiente.

O objetivo era não apenas manter a peça em boas condições, mas também garantir que ela permanecesse como um símbolo duradouro de um dos momentos mais ousados da história da moda.

Vestido de carne no museu

Após o evento, o vestido foi preservado e exposto por taxidermistas, sendo exibido no Hall da Fama do Rock and Roll até 2015.

Posteriormente, a peça foi levada para o Haus of Gaga Museum em Las Vegas, onde continuou a gerar discussões sobre seus significados e impacto cultural.

Embora Gaga tenha afirmado em entrevista recente que provavelmente não usaria o vestido novamente, a resposta no detector de mentiras sobre essa afirmação foi inconclusiva.

