Por que Galvão Bueno não narrou o jogo Brasil x Coreia do Sul na Globo?

A Seleção Brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 1 na manhã desta quinta-feira, 2, em amistoso para preparação para Copa do Mundo no Catar. O jogo transmitido pela TV Globo não tem Galvão Bueno, principal narrador da emissora, no comando da narração. No seu lugar esteve Luís Roberto.

Mas por que Galvão Bueno não narrou uma partida do Brasil em ano de Copa do Mundo? O narrador, que já anunciou que irá deixar a TV Globo depois do Mundial, está viajando pela Europa com sua esposa Desirée Soares.

Ativo nas redes sociais, Galvão está compartilhando diversas fotos dos seus dias de folga no Instagram. O apresentador esteve em Paris, onde visitou a Torre Eiffel e restaurantes da região. Ele também foi para Itália e curtiu um show do cantor Andrea Bocelli em um casamento que foi como convidado.

Os dias de descanso de Galvão Bueno, porém, estão perto do fim. O Narrados está escalado para o segundo amistoso da seleção, Brasil e Japão, na próxima segunda-feira, 6.

Saída de Galvão Bueno da TV Globo

Em entrevista ao jornal O Globo, Galvão afirmou que a Copa do Mundo de 2022 será a última narrada na TV após 41 anos de trabalho na emissora, mas que não pretende se aposentar. “Estamos negociando outras coisas. Outros caminhos. Muito provavelmente, muita coisa nesse meio digital”, afirmou.

Galvão ingressou na TV Globo em 1981 e, desde então, participou de todas as grandes coberturas de esporte na emissora, entre elas, dez Copas do Mundo — da Espanha’1982 a Rússia’2018 —, narrando a vitória do Brasil em 1994 e 2002.

