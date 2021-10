Por que 15 de outubro é o Dia do Professor

O Brasil comemora o Dia do Professor em 15 de outubro de forma nacional desde 1963. Mas, você já se perguntou o porquê dessa data ter sido escolhida para a comemoração? Bem, a origem dela está relacionada a Antonieta de Barros, a primeira mulher negra a ser eleita no país. Professora de formação, foi ela quem apresentou à Assembleia Legislativa Catarinense o projeto de lei que criava o Dia do Professor, em 1948. Por causa dela, a data já era celebrada em Santa Catarina 15 anos antes de tomar a proporção nacional.

Filha de uma ex-escrava, Antonieta de Barros teve uma trajetória de vida bastante inspiradora. Nascida em Florianópolis em 1901, teve uma infância pobre, mas se alfabetizou cedo graças à pensão fundada por sua mãe, local que era ocupado predominantemente por estudantes. De acordo com informações divulgadas recentemente, ela entrou para a Escola Normal Catarinense e, alguns anos depois, fundou um curso particular de educação de pessoas carentes.

Além da carreira como professora, Antonieta também trabalhou como jornalista e passou a discutir ideias relacionadas à condição feminina e ao preconceito no periódico A Semana, também fundador por ela.

A trajetória política começou em 1934, o primeiro ano em que as mulheres brasileiras puderam votar e se candidatar. Ela exerceu o mandato até 1937 e trouxe para o campo político a principal questão pela qual se norteou profissionalmente: a importância da educação.

Depois de encerrar a trajetória política no início da Ditadura Militar, Antonieta continuou exercendo o magistério até sua morte, em 1952.