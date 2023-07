Polícia alemã procura por leão à solta nas ruas de Berlim; população é aconselhada a ficar em casa

A polícia alemã aconselhou os moradores de Berlim (Alemanha) a ficarem em casa, enquanto procura por um grande felino que se acredita ser um leão fugitivo.

Segundo as autoridades, o animal foi avistado por moradores locais no início da madrugada desta quinta-feira, 19. A operação de busca envolve helicópteros, drones, viaturas, câmeras infravermelhas, veterinários e caçadores.

A polícia foi informada sobre a presença do felino em Kleinmachnow, fora dos limites de Berlim, por volta da meia-noite. Um grupo de pessoas relatou que o animal estava perseguindo um javali e gravou o momento de sua aparição. Após analisar as imagens, a polícia concluiu que era se tratava de uma leoa.

