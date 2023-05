PlayStation 5 barato: console atinge menor preço em lojas online

Desejo de muitos gamers, o Playstation 5 está nesta sexta-feira, 12, com o menor preço dos últimos meses. A versão digital do console da Sony, sem leitor de mídia física, aparece com desconto na Magalu e na Amazon.

O PS5 digital é uma versão do videogame sem unidade de disco. Para utilizar o console, é necessário fazer o download de jogos digitais pela Playstation Store.

O Playstation 5 sai por R$ 3.778 em pagamento via Pix na Magalu. Caso for realizar o pagamento parcelado, o valor do console fica R$ 4.197,78, em até dez vezes sem juros. Na Amazon, o game sai por R$ 3.999 em até dez vezes.

Falta de Playstation nas lojas em 2022

O console de quinta geração da Sony sofreu com a escassez de componentes e por isso esteve indisponível em alguns momentos do ano de 2022 para diversas varejistas. A alta procura pelo dispositivo já fez com que o console fosse vendido por R$ 10 mil no Brasil. A procura e oferta foi tão desbalanceada que o Playstation 4, que seria descontinuado em 2022, precisou continuar a ser produzido para compensar a baixa oferta do PS5, segundo a Bloomberg.