Plano básico da Netflix: o que se sabe sobre a nova assinatura com anúncios

Após muita especulação, a Netflix anunciou que terá um novo plano de assinatura com anúncios publicitários. Chamado "Básico com anúncios", ele custará R$ 18,90 ao mês e chega ao Brasil em novembro.

Segundo anúncio do serviço de streaming nesta quinta-feira, 13, o novo plano será disponibilizado em 12 países. Além do Brasil, estão nesse grupo Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México e Reino Unido.

Como será o plano básico da Netflix?

Anúncios

Os anúncios serão de 15 até 30 segundos e exibidos antes e durante, mas não depois, de episódios de séries ou filmes. No total, a cada hora assistida serão transmitidos, em média, 4 a 5 minutos de anúncios.

Temas como política, armas e drogas estão proibidos nas propagandas. Em contrapartida, os anunciantes podem escolher em quais filmes sua publicidade ficará exposta. Se o título tiver muita violência, por exemplo, a marca pode optar por não aparecer nos anúncios.

Catálogo menor

O novo plano "Básico" não terá todas as séries e os filmes da Netflix. Além disso, os assinantes não poderão realizar download de títulos e a qualidade será limitada a 720p. As séries originais da Netflix permanecerão disponíveis.

O diretor financeiro da empresa, Greg Peters, declarou em evento com jornalistas que o catálogo deverá sofrer uma redução de, em média, 10% dos programas disponíveis. Mas que essa disponibilidade vai variar dependendo do país.

Lançamento no Brasil

De acordo com comunicado da Netflix, o plano mais econômico estará disponível a partir das 13h (horário de Brasília) no dia 3 de novembro.

Preço

Por último, mas não menos importante, o valor da assinatura básica da Netflix custará R$ 18,90 no Brasil. Os outros planos mensais, que não terão nenhuma mudança, atualmente custam R$ 25,90, R$ 39,90 e R$ 55,90. Veja detalhes sobre cada um:

Quais são os planos da Netflix?

Básico com anúncios

Preço: R$ 18,90

R$ 18,90 Qualidade de vídeo: 720p/HD

720p/HD Número de telas: 1

Básico

Preço: R$ 25,90

R$ 25,90 Qualidade de vídeo: 720p/HD

720p/HD Número de telas: 1

Padrão

Preço: R$ 39,90

R$ 39,90 Qualidade de vídeo: 1080p

1080p Número de telas: 2

Premium