Petrópolis: Casimiro faz doação de R$ 30 mil; saiba como ajudar também

A dimensão da tragédia causada pelo temporal que atingiu Petrópolis nesta terça-feira, 15, ainda não está clara. Até o momento, 44 mortes foram confirmadas e imagens da destruição circulam pelas redes sociais.

O streamer Casimiro fez uma doação de R$ 30 mil após a tragédia em Petrópolis. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, Casimiro falou sobre a situação de calamidade da cidade e pediu para que seus fãs e seguidores compartilhassem sobre o ocorrido e que também ajudassem os moradores da região.

Cazé pedindo pro pessoal ajudar/compartilhar a situação lá de Petrópolis e ele mesmo ajudou doando 30K, compartilhem pessoal!!! pic.twitter.com/wxg95PcUkk — Cortes Cazé (@CortesCaze) February 16, 2022

Como ajudar Petrópolis

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Caixa de Assistência da Advocacia (Caarj) estão arrecadando alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, colchonetes, produtos de higiene pessoal, máscaras, álcool em gel e produtos de limpeza para as vítimas da enchente que atingiu Petrópolis. As doações devem ser entregues na sede da Caarj, no Centro do Rio (Av. Marechal Câmara 210) ou em qualquer das 63 subseções da OAB em todo o estado.

O presidente da Caarj, Ricardo Menezes, está coordenando pessoalmente a campanha junto à sociedade civil em favor dos moradores afetados na Região Serrana. O grande volume de chuva, que ultrapassou o limite esperado no mês, atingiu grande parte de Petrópolis, deixando ruas, casas e estabelecimentos comerciais completamente destruídos.

"Neste momento todas as nossas atenções estão voltadas para Petrópolis. Nossas equipes estão de plantão para podermos ajudar de todas as formas os moradores que estão vivendo momentos de aflição e desespero nesta quarta-feira", disse Ricardo Menezes.

Por orientação da Diocese de Petrópolis, todas as paróquias da cidade estão abertas e de prontidão para acolhida de desabrigados e desalojados. As igrejas também estão recebendo doações de roupas e material de higiene.

Tragédia em Petrópolis

De acordo com o secretário da Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, só no Morro da Oficial entre 30 e 50 casas foram atingidas. O militar apontou "inúmeros desaparecidos", sem especificar quantos de fato estão sumidos. No entanto, a corporação trabalha com a possibilidade de dezenas.

"São muitos desaparecidos, não existe esse número preciso. Estamos concentrando vários esforços para achar essas vítimas. A partir de agora, contamos com 400 militares. São vários pontos da cidade que chamaram os bombeiros. O foco principal de solicitação foi no Morro da Oficina. Só conseguimos chegar lá à 0h30. Tem várias informações desencontradas. Uns moradores falam em 50 casas atingidas, outros, 30. Estamos lá desde quando chegamos, resgatamos uma pessoa com vida.

Tragédia em Petrópolis: temporal causa enchentes e deslizamentos na cidade Tragédia em Petrópolis: temporal causa enchentes e deslizamentos na cidade

A todo momento mais familiares de possíveis vítimas chegam ao local procurando informação. Muitos levam aos bombeiros informações de desaparecidos. Cães farejadores estão ajudando nas buscas. Mas estalos de pedras tem provocado a paralisação dos trabalhos. Os escombros mostram casas de até três andares destruídas e marcas de terra de cerca de 1 metro e meio nas paredes. Até o momento, as equipes da Defesa Civil contabilizam 229 registros, dos quais 189 são por deslizamentos.

"A situação é de uma tragédia. O Corpo de Bombeiros tem dificuldade de acessar os locais mais críticos porque há muitos carros, ônibus e abandonados nas ruas. São vários pontos de deslizamento", disse Monteiro, anunciando que será montado um hospital de campanha.

Em 6 horas, o acumulado pluviométrico atingiu 259 milímetros — acima da média esperada para o mês de fevereiro, de 238,2 milímetros.

O Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid), do Ministério Público do Estado (MPRJ), está concentrando as informações e solicitações das pessoas por desaparecidos nas suas redes. O Plid foi usado na tragédia da Serra, em 2011. Os dados das pessoas desaparecidas devem ser encaminhados para:

E-mail: atendimento.plid@mprj.mp.br

Telefone: (21) 2262-1049 ou (21) 2220-5810

Instagram: sinalid_oficial

Twitter: @OficialSinalid

Facebook: Sinalid - Ministério Público

Site: http://www.mprj.mp.br/todos-projetos/plid