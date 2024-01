Peter Crombie, ator de 'Seinfeld', morre aos 71 anos

O ator Peter Crombie morreu na última quarta-feira, 10, aos 71 anos. Ele ficou conhecido elo papel de "Crazy" Joe Davola, homem que atormentava Jerry Seinfeld, na série 'Seinfeld'.

A notícia foi compartilhada pela ex-mulher do ator, Nadine Kjiner, nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada, mas em entrevista ao site TMZ, ela disse que ele teve uma doença "repentina".

"É com choque e extrema tristeza que compartilho que meu ex-marido morreu esta manhã. Obrigado por tantas lembranças maravilhosas e por ser um homem tão bom. Voe livre para a fonte ilimitada de luz, Peter. Que você seja recebido com amor por seus pais e por Oliver", disse Kjiner na postagem.

Além do papel em 'Seinfeld', que interpretou em cinco episódios do seriado de sucesso de 1992 a 1993, Crombie teve mais de 35 créditos de atuação na TV e no cinema em sua longa carreira.