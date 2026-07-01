Personagem mais famoso de Harlan Coben vai ganhar série na Netflix

A parceria entre Harlan Coben e a Netflix está prestes a ganhar um de seus projetos mais aguardados. Após o sucesso de "Eu Vou Te Encontrar", o escritor confirmou que a plataforma está desenvolvendo uma série baseada em Myron Bolitar, protagonista de sua coleção de livros mais famosa.

Adaptação aguardada pelos fãs

Durante entrevista à Variety, Coben revelou que o desenvolvimento da série de Myron Bolitar finalmente saiu do papel. O personagem, que estreou nos livros em 1995, é considerado o principal protagonista criado pelo autor e, durante anos, ficou de fora das adaptações produzidas pela Netflix.

A série será escrita por David E. Kelley e Kyle Long, enquanto Harlan Coben participa como produtor executivo.

Sucesso de 'Eu Vou Te Encontrar' abriu caminho

Segundo o escritor, o desempenho de "Eu Vou Te Encontrar" fortaleceu ainda mais a parceria com a Netflix. A minissérie estrelada por Sam Worthington alcançou 24 milhões de visualizações nos quatro primeiros dias e se tornou a maior estreia de uma nova série da plataforma em 2026.

O resultado reforçou o interesse da empresa em expandir o universo criado por Coben, levando às telas seu personagem mais conhecido.

Quem é Myron Bolitar?

Ex-jogador de basquete, Myron Bolitar trabalha como agente esportivo e empresário de grandes atletas. Sua rotina muda quando clientes e pessoas próximas passam a se envolver em desaparecimentos, assassinatos e conspirações, levando o protagonista a conduzir investigações cheias de reviravoltas.

Os romances também ficaram conhecidos pela parceria entre Myron e Windsor "Win" Lockwood, personagem que se tornou um dos favoritos dos leitores.

Parceria segue em expansão

A colaboração entre Harlan Coben e a Netflix já deu origem a produções como "Safe" (2018), "Silêncio na Floresta" (2020), "O Inocente" (2021), "Desaparecido Para Sempre" (2021), "Fique Comigo" (2021), "Confie em Mim" (2022), "Não Fale Com Estranhos" (2023), "A Grande Ilusão" (2024), "Cilada" (2025), "Que Falta Você Me Faz" (2025), "Apenas Um Olhar" (2025), "Custe o Que Custar" (2026) e a mais recente, "Eu Vou Te Encontrar" (2026).

A chegada de Myron Bolitar marca um novo capítulo da parceria entre a Netflix e Harlan Coben, desta vez com o protagonista mais icônico da carreira do autor.