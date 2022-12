Pelé rejeitou filha? Conheça Sandra Regina, a herdeira não reconhecida pelo rei

Ao longo de seus 82 anos de vida, Pelé foi alvo de algumas polêmicas envolvendo o seu nome. Uma das mais famosas é sobre Sandra Regina Machado, uma de suas filhas que muitos dizem que foi renegada pelo ex-atleta.

No início dos anos 1990, após um teste de DNA, foi constatado que Sandra Regina era então filha do rei. Mesmo com o resultado, Pelé e Sandra nunca foram próximos, porém, após anos de lutas judiciais, Pelé reconheceu a paternidade.

No ano de 2009, Pelé deu uma declaração ao jornalista Milton Neves sobre o caso:

"Até hoje ninguém sabe toda a história envolvendo minha filha. O que houve é que fui um dia procurado e me contaram sobre uma suposta filha minha. Conversei normalmente sobre o assunto e ponderei que aquela era a terceira ou quarta pessoa a imaginar ou verificar se eu era pai de outras crianças. Nenhuma vingou. Aí, pedi fotos da Sandra e de cara senti que ela realmente se parecia comigo”

Pelé ainda deu detalhes sobre os acordos com Sandra e afirmou ter solicitado para que a documentação fosse feita.

"Depois disso, a relação com alguns interlocutores passou a não ser mais tão amistosa, principalmente quando o genro entrou na história. Algumas cobranças, aparentemente incluindo também cobranças financeiras, soavam como chantagem, na base de `o público vai saber´. Me senti pressionado. Os encontros, aí com advogados dos dois lados, passaram a ser mais formais, longe de uma relação de pai para filha, com o agravante que a Sandra já era mãe”.

Quem foi Sandra Regina?

Sandra nasceu em Guarujá no dia 24 de agosto de 1964. Ela é fruto do relacionamento de Pelé com a empregada doméstica Anisia Machado.

Sandra foi vereadora em 2000 pelo PDT na cidade de Santos e aprovou um projeto para exames de DNA gratuito. Em 2006, morreu vítima de câncer de mama aos 42 anos.

Ela deixou dois filhos, Octávio Felinto Neto e Gabriel Arantes. Os dois disseram, em 2020, que não falavam com o avô há dez anos. Apesar disso, o vínculo entre eles era o pagamento de uma pensão no valor de R$ 3,5 mil que Pelé dava a eles.

