'Pejotização' e 'tolkenização': as 8 palavras que podem entrar oficialmente para a língua portuguesa

A língua portuguesa está em constante evolução. A depender dos novos dialetos, algumas palavras novas surgiram na boca das pessoas — e estão prestes a ser oficialmente incorporadas ao vocabulário. Entre elas, estão "terrir", "tolkenização" e "pejotização".

Embora ainda não façam parte do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp), podem ser reconhecidas como parte do idioma em breve. As palavras estão entre as mais de 8 candidatas que aguardam decisão da Academia Brasileira de Letras (ABL).

O Volp é o documento oficial que estabelece a grafia correta de cada palavra na norma culta do português brasileiro. Ao contrário dos dicionários, como o Houaiss e o Aurélio, que são descritivos e incluem termos do cotidiano, o Volp foca na norma padrão da língua. Ele não define o significado das palavras, mas sim como elas devem ser escritas e flexionadas, como no caso do plural de couve-flor ou das palavras com feminino irregular.

Conheça as palavras e seus significados

A ABL leva em consideração vários fatores antes de incorporar uma palavra ao Volp. O principal é que ela tenha estabilidade e continuidade no uso. Ou seja, não basta ser uma "palavra da moda", que aparece em meme, séries e depois desaparece. É necessário que o termo seja utilizado de forma constante e estável em textos escritos, como livros, artigos acadêmicos, e até mesmo em sentenças judiciais.

Entre as palavras mais comentadas que estão na "sala de espera" da ABL, estão "terrir", "disania" e "pejotização". Cada uma delas reflete mudanças culturais, sociais e tecnológicas. Veja abaixo:

Disania : A dificuldade extrema de sair da cama pela manhã, mesmo após uma boa noite de sono.

: A dificuldade extrema de sair da cama pela manhã, mesmo após uma boa noite de sono. Terrir: Um gênero de filme ou obra que mistura elementos de terror com humor.

Um gênero de filme ou obra que mistura elementos de terror com humor. Pejotização: A prática de contratar trabalhadores como pessoa jurídica (PJ) em vez de empregá-los como CLT.

A prática de contratar trabalhadores como pessoa jurídica (PJ) em vez de empregá-los como CLT. Cordonel: lona têxtil revestida com borracha crua, utilizada principalmente no conserto e na vulcanização de pneus.

lona têxtil revestida com borracha crua, utilizada principalmente no conserto e na vulcanização de pneus. Microssono: brevíssimo período de sono, geralmente de poucos segundos, que ocorre de forma involuntária.

brevíssimo período de sono, geralmente de poucos segundos, que ocorre de forma involuntária. Tokenização: Na área de segurança, tokenizar é substituir um dado sensível (como um número de cartão de crédito) por um código aleatório (o token), que não tem valor fora do sistema que o criou.

Na área de segurança, tokenizar é substituir um dado sensível (como um número de cartão de crédito) por um código aleatório (o token), que não tem valor fora do sistema que o criou. Reclínio: ação ou estado de inclinar-se, dobrar-se, afastar-se de uma posição perpendicular ou deitar-se.

ação ou estado de inclinar-se, dobrar-se, afastar-se de uma posição perpendicular ou deitar-se. Retrofitagem: processo de modernização de edifícios antigos, com a inserção de tecnologias e melhorias sem alterar a estrutura original.

Recentes palavras incorporadas ao Volp

A língua portuguesa também tem evoluído com o tempo, especialmente com a influência de movimentos sociais, inovações tecnológicas e a pandemia. Alguns exemplos de palavras que foram recentemente adicionadas ao Volp incluem: