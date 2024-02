Paulo Vieira deixa Fantástico e ganha programa próprio em horário nobre; entenda

Depois do sucesso do quadro "Avisa Lá Que Eu Vou", do comediante Paulo Vieira, transmitido no "Fantástico", a TV Globo decidiu movimentar a estrutura da revista eletrônica. O humorista ganhará um programa próprio, em horário nobre, já no segundo semestre.

Segundo a GNT, a previsão é que o quadro se torne um programa, a ser exibido às sextas-feiras, na parte da noite. Ele passará tanto na própria GNT quanto na TV Globo e seguirá com formato semelhante, visitando os estados brasileiros. Na atual temporada, Viera visitou Círio de Nazaré, Floresta Amazônica e Abrolhos, com mais de 90 entrevistas.

Além do "Avisa Lá Que Eu Vou", o humorista também grava a série "Pablo e Luisão", seriado de humor do Globoplay.

Quem é Paulo Vieira?

Humorista e apresentador, Paulo Vieira nasceu em Trindade, no interior de Goiás, e se mudou ainda quando criança para Palmas, no Tocantins. Ele estudou teatro na infância e ficou viral nas redes sociais, até ter seu próprio programa na TV por assinatura. Em 2014, quatro anos após começar os programas de stand-up, venceu o Prêmio Multishow de Humor e, daí para frente, integrou uma porção de programas de comédia — incluindo o "Porta dos Fundos".