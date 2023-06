Paulo Roberto Martins, o Morsa, morre aos 78 anos

O jornalista e comentarista esportivos Paulo Roberto Martins, o Morsa, morreu na noite de segunda-feira, 19, aos 78 anos. De acordo com familiares, Morsa passou mal no domingo e foi levado para o hospital. Ele foi diagnosticado com um principio de infarto. Passou por uma angioplastia e não resistiu.

Morsa marcou época no radio e na TV por quase 50 anos. Ele passou por veículos como Rádio Gazeta, Rádio Globo, TV Bandeirantes, TV Cultura, Rede Record e Rádio Transamérica. O velório de Morsa ocorre no Parque das Flores, em Atibaia, no interior de São Paulo. Já o sepultamento está programado para às 16h.

Em publicação no Twitter, o Santos Futebol Clube lamentou a morte do jornalista. "O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do jornalista Paulo Roberto Martins, o Paulo Morsa. Grande santista, o ex-comentarista sempre respeitou e exaltou o 'Peixão' em suas participações no rádio e televisão. Desejamos muita força aos parentes e amigos".

Renata Fan, apresentadora do Jogo Aberto, também lamentou a morte do colega. “Paulo Roberto Martins. Vou admirar e idolatras para sempre. Hoje, a vida levou você, meu amigo, para uma outra esfera. Mas a mesma vida nos brindou com um dos melhores comentaristas do Brasil. E um ser humano acima da média”, escreveu.

Quem foi Paulo Roberto Martins, o Morsa

Morsa nasceu no dia 18 de janeiro de 1945, em Santos. Ele começou sua carreira na Rádio Universal e foi plantão esportivo na Rádio Atlântica. Santista, no final dos anos de 1970 ele se tornou comentarista.

Passou pelas Rádios Atlântica, Cacique e na Super Cultura de Santos. Também foi comentarista na Rádio Globo/CBN e trabalhou no Grupo Bandeirantes, entre 2014 e 2021, participando dos debate do 'Jogo Aberto'.

Em 2015, venceu o prêmio da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo como o melhor comentarista esportivo da TV Aberta.