Paulo Coelho está entre os 300 mais ricos da Suíça; veja lista completa

O brasileiro Paulo Coelho ficou entre os 300 mais ricos da Suíça no ano em 2020 – de acordo com o tradicional levantamento da revista Bilan, divulgado neste mês. E também há outros conterrâneos bem-colocados: a família de José Safra, morto em dezembro do ano passado, ocupa o terceiro lugar, com 136 bilhões de reais; e Jorge Paulo Lemann, em quarto, com R$ 94 bilhões de reais.

Por outro lado, o escritor ficou com a 182ª posição, com fortuna aproximada de 500 milhões e 600 milhões de francos suíços, equivalentes a cerca de 3 bilhões e 3,6 bilhões de reais, respectivamente. Conforme publicado pelo colunista Lauro Jardim em O Globo, Paulo Coelho subiu duas posições em relação ao levantamento anterior (mesmo sem lançar novas obras há mais de três anos).

Veja quais foram os dez primeiros colocados na lista: