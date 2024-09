Paulinha Leite vence Lotofácil da Independência; ex-BBB já ganhou na loteria mais de 60 vezes

Os números da Lotofácil da Independência, concurso especial 3.190, foram sorteados na última segunda-feira, 9. Foram ao todo 86 vencedores que receberam R$ 2.354.726,30 cada — entre eles, a ex-BBB Paulinha Leite. E está longe de ser a primeira vez que isso acontece.

A empresária, que tem uma empresa de apostas, já ganhou na Lotofácil mais de 65 vezes, somando prêmios acima dos R$ 1 mil. O maior até agora foi de R$ 3,2 milhões também na Lotofácil da Independência do ano passado. Neste ano, ela soma mais R$ 2,3 milhões ao prêmios já conquistados. A aposta foi feita em Boa Vista (Roraima), que publicou nas redes sociais nesta terça-feira, 10: "pelo quarto ano seguido, temos a felicidade de informar que fizemos os sonhados 15 pontos".

Em entrevista à EXAME no ano passado, Paulinha afirmou que sempre foi boa com números. Ela destacou ainda que é vencedora tantas vezes por acreditar na "Lei da Atração". “É difícil, mas não é impossível. As pessoas falam ‘queria ganhar igual você ganha’, mas aí eu pergunto quantas vezes a pessoa já jogou e ela diz que nunca. Assim fica difícil. Não é só pensar positivo, se você não joga. Porque o lotérico não vai bater na sua porta falando ‘Oi, tudo bom? Quer fazer um jogo?’, precisa jogar. Mas eu também acho que cada pessoa tem a sua sorte e às vezes as pessoas não prestam atenção. E é isso que eu faço, sou muito atenta no meu dia a dia”, disse.

Quais foram os números sorteados na Lotofácil da Independência?

19 - 18 - 05 - 15 - 25 - 03 - 22 - 12 - 16 - 04 - 21 - 06 - 10 - 23 - 13

Números mais sorteados

Para quem tentou a sorte e se baseia nas estatísticas, a Sorte Online, plataforma online de intermediação lotérica do Brasil, fez um levantamento dos números mais e menos sorteados na história dessa loteria, que teve seu primeiro concurso realizado em 2011.

Entre os números que mais saíram, o 03 está em destaque. Além dele, os números 06 e 22 foram extraídos 10 vezes e o número 12 nove vezes. Já os números que menos saíram foram: 15, quatro vezes; 11, 16 e 19, cinco vezes e 07, 13, 17 e 20, sorteados seis vezes.

Como jogar na Lotofácil?

Diferente da Mega-Sena, que faz sorteios com 6 números, na Lotofácil é preciso escolher de 15 a 20 dezenas entre as 25 disponíveis. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números — e quem acertar 15 leva a maior parte do prêmio. É possível apostar com a Surpresinha (sistema escolhe os números por você), Teimosinha (que repete o jogo por vários sorteios) e a sua escolha (você mesmo escolhe os números).

A aposta mínima da Lotofácil é de 15 números. Cada jogo comum custa R$ 3, mas o valor aumenta de acordo com as quantidade de números apostados:

15 números: R$ 3

16 números: R$ 44

17 números: R$ 408

18 números: R$ 2.448

19 números: R$ 11.628

20 números: R$ 36.512