Patrícia Poeta saiu do Encontro? Saiba o que aconteceu com a apresentadora

Os telespectadores do programa Encontro, exibido nas manhãs da Rede Globo, se surpreenderam por não ver Patrícia Poeta nos últimos dias. Com a demissão de Manoel Soares, a atração está sendo comandada por Tati Machado e Valéria Almeida, que já fazem parte do elenco do programa.

Por que Patrícia Poeta não está apresentando o Encontro?

Apesar do estranhamento da falta de Poeta na atração, ela não saiu do programa. A apresentadora está de férias e o retorno ainda não foi divulgado. Neste período, o comando ficará nas mãos de Tati e Valéria.

Desavenças com Manoel Soares

Patrícia e Manoel tiveram vários momentos delicados durante o programa e rumores apontavam que os dois não mantinham um bom relacionamento. Segundo coluna do Lucas Pasin, no Splash, a TV Globo vinha enfrentando uma série de problemas para melhorar o clima entre os apresentadores.

Em abril, em um dos programas do começo do mês, o apresentador foi interrompido por Poeta enquanto falava no "Encontro" sobre o ChatGPT, e sua reação — de revirar os olhos — viralizou no Twitter, causando uma corrente de rumores sobre o relacionamento entre eles.

Patrícia Poeta na Globo

Apesar de apresentadora, Patrícia Poeta tem uma popularidade que flutua dentro da TV Globo. Esposa do jornalista Amauri Soares, que já foi chefe de redação do "Fantástico", editor-chefe do "Jornal Nacional", editor-executivo do "Jornal da Globo", diretor de Jornalismo em São Paulo e diretor-executivo da Central Globo de Jornalismo, Patrícia tem grande influência na emissora.

Além do "Encontro", Poeta também já foi repórter da "Antena Paulista" e apresentadora dos programas "Jornal Hoje", "SPTV 1ª edição", "Fantástico", "Globo Notícia", "Jornal Nacional", "Criança Esperança", "É de Casa" e "Mais Você".