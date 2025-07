Patinhos de borracha invadem cruzeiros e geram caos: conheça o esconde-esconde que virou febre

Em 2019, uma menina teve uma ideia simples, mas que sem querer desencadeou um dos maiores fenômenos a bordo dos cruzeiros: levou 50 patinhos de borracha em viagem pelo Caribe. O motivo? Ela achava que, caso o navio afundasse, aqueles patinhos poderiam ser úteis para flutuar.

Além da aparente ideia de "segurança", a menina também elaborou um jogo: ela escondia os patinhos em diferentes partes do navio e deixava mensagens para que quem os encontrasse continuasse o ciclo de escondê-los em novos lugares. A ideia era simples: uma caça ao tesouro com patinhos de borracha.

Mas o que começou como uma ideia inocente se transformou em uma verdadeira moda entre os passageiros, que vem dando uma baita dor de cabeça para as empresas que administram cruzeiros.

A 'caça aos patos'

Em pouco tempo, a brincadeira se espalhou como fogo em palha seca entre os passageiros e o jogo de esconde-esconde passou a ser uma verdadeira competição para ver quem escondia o patinho em lugares mais difíceis ou inusitados. As pessoas retiravam móveis de lugares estratégicos, escondiam os objetos atrás de paredes e até mesmo em locais de difícil acesso.

Como tudo que cresce rapidamente, a mania começou a gerar consequências inesperadas. O impacto nas operações dos navios foi inevitável e, quando as companhias começaram a perceber o que estava acontecendo, o estrago já estava feito.

A Disney anunciou que confiscaria todos os patinhos encontrados em áreas não permitidas. A Royal Caribbean, companhia responsável por lançar a brincadeira, proibiu a prática porque a quantidade de patinhos escondidos estava afetando a vegetação local, já que os passageiros estavam andando sobre as plantas para esconder os objetos. Até placa de zona "livre de patos" rolou.

Outras companhias também lançaram anúncios para que a brincadeira parasse de ser incentivada. Até agora, não deu tão certo assim.

Os adeptos dos patinhos

Curiosamente, essa mania de patinhos nos navios não é algo novo. Há mais de 30 anos, um caso semelhante ajudou cientistas a estudar as correntes oceânicas. Em 1992, um navio cargueiro perdeu um container cheio de patinhos de borracha, que foram levados pelas correntes marinhas para diferentes partes do mundo. Eles ajudaram a mapear o movimento das águas e deram origem a uma história científica, que agora é tão famosa quanto a brincadeira nos cruzeiros.

Nos dias atuais, apesar das proibições e das intervenções das empresas, o fenômeno dos patinhos de borracha só cresceu. Com mais de 60 mil membros em uma comunidade do Facebook, os passageiros começaram a compartilhar fotos e relatos dos que encontraram para continuar a brincadeira. Fóruns do reddit, grupos de WhatsApp e páginas no Instagram também são dedicadas à "caça aos patos".

Até as lojas próximas aos portos começaram a vender patinhos temáticos, com design de marinheiros e piratas, e etiquetas personalizáveis para tornar a brincadeira ainda mais interativa. Passaram a ser mais que brinquedos, mas itens com identidade própria, facilitando a interação entre os passageiros.