Passageiro de executiva pede café da manhã vegano e recebe uma única banana

Um passageiro de classe executiva que solicitou um café da manhã vegano a bordo de um voo da Japan Airlines acabou recebendo uma surpresa inesperada. Em vez de uma refeição balanceada de acordo com suas preferências alimentares, ele foi servido com uma única banana. O incidente ocorreu durante um voo entre Jacarta, na Indonésia, e Tóquio, no Japão, gerando críticas e indignação nas redes sociais.

Segundo o relato feito no fórum de viagens FlyerTalk, o passageiro havia feito um pedido antecipado de refeição vegana. No entanto, sua expectativa foi frustrada quando a única opção disponível foi uma banana, deixando-o insatisfeito e desapontado com o serviço prestado pela companhia aérea.

"Antes da decolagem de hoje, a comissária de bordo confirmou que eu pedi VGML (refeição vegetariana vegana, em tradução livre) e que meu café da manhã era uma banana, e com isso presumi erroneamente que ela quis dizer que o café da manhã incluía uma banana. Quando ela serviu a banana depois da decolagem achei que era apenas um aperitivo, mas na verdade era todo o serviço de refeição! Era uma banana muito boa – uma das melhores que comi recentemente – mas ainda parece mais apropriada como lanche", relatou o passageiro identificado como Kris Chari.

Cardápio para não veganos

Em outros voos similares, de sete horas, a companhia costuma servir duas refeições, sendo um lanche, logo após a decolagem, e um almoço. Para quem não era vegano ou vegetariano, a opção foi uma salada marroquina de berinjela com atum, queijo, molho de laranja, acompanhada de uma baguete.

Na refeição principal, Kris Chari conta que recebeu um espaguete "mal temperado", segundo ele. "Mas foi fofo da parte da tripulação servir a banana com pauzinhos", contou.

A Japan Airlines foi procurada para comentar o episódio, mas até o momento não se manifestou sobre o ocorrido.