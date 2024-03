Páscoa 2024: saiba como fazer ovos de chocolate em casa em oito passos

A celebração da Páscoa é uma das mais expressivas no Brasil. Não apenas por atrair crianças ansiosas por chocolates, como também por promover a reunião entre familiares. Mas o Ovo de Páscoa — ou melhor, o Ovo de Chocolate — anda pouco acessível: os itens subiram, em média, 10,33% este ano, segundo levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Nem mesmo os bombons escaparam do aumento, com alta acumulada de 11,14% no mesmo período.

O motivo do preço elevado é o cacau, material base para a produção do chocolate. Os preços dos contratos futuros do cacau para entrega em maio dispararam para uma alta histórica de US$ 10.080 por tonelada na última terça-feira, 26. O produto triplicou de preço no último ano e subiu 129% em 2024.

Mas para quem não nega uma comemoração com o tradicional Ovo de Páscoa, há uma maneira de tornar a guloseima mais barata (e divertida) para celebrar a data. O jeito é fazer em casa, usando chocolate em barra ou próprio para derreter.

Precisa temperar o chocolate?

Para quem não conhece o termo, "temperar" o chocolate não tem nada a ver com o uso de sal ou pimenta. Trata-se, na verdade, de um choque térmico que permite que o chocolate, quando derretido e endurecido, se torne mais estável.

A técnica é muito indicada para garantir o formato do Ovo de Páscoa caseiro, além de deixá-lo com aspecto mais brilhante e derretimento mais desacelerado. Mas não é tão simples de ser feita, porque exige o uso de um termômetro para aferir as temperaturas corretas. É possível fazer um Ovo de Chocolate sem a técnica.

Como temperar o chocolate?

Pique a barra em em pequenos pedaços (ou comprá-los já flocados) e reserve 25%(cerca de 1/4). O restante vai para outro refratário, de preferência que possa ir ao micro-ondas; Derreta o chocolate aos poucos, no micro-ondas, de 30 em 30 segundos em alta potência. Caso faça no fogão, coloque em banho-maria até que o chocolate derreta; Quando o chocolate atingir a temperatura entre 40°C e 45°C, acrescente o restante que estava reservado; Com uma espátula, mexa o chocolate derretido até que ele atinja a temperatura de 31°C; Quando seu chocolate estiver uniforme, ele estará temperado e pronto para uso.

Como fazer um Ovo de Páscoa caseiro

Para fazer um Ovo de Chocolate em casa você vai precisar de alguns materiais específicos além do chocolate. O principal é uma forma em formato de ovo, que pode ser encontrada em lojas de confeitaria e artigos descartáveis.

Com a forma em mãos, são necessários, em média, 1kg de chocolate. Para aqueles que não gostam tanto de açúcar, vale misturar chocolate ao leite e amargo na hora de derreter.

Siga o passo a passo para fazer o ovo:

Se você tiver comprado chocolate em barra, pique-o em pedaços menores para facilitar o derretimento. Caso tenha comprado o flocado ou em discos, mantenha-o como veio no pacote; Derreta o chocolate no microondas, de 30 em 30 segundos, mexendo entre as pausas. Também é possível fazê-lo em banho-maria; Com o chocolate totalmente derretido, pincele as duas formas de acetato para ovo de Páscoa com uma camada fina; Leve à geladeira as duas formas, pinceladas, por 10 minutos até que esteja endurecido; Retire da geladeira e vá repetindo o processo até conseguir uma camada um pouco mais grossa e estável; Leve à geladeira por 30 minutos. Desenforme com cuidado e cole as duas facetas com mais choocola derretido; Embale e aproveite!

Como a data da Páscoa é estabelecida?

A data da Páscoa é tradicionalmente calculada levando em conta aspectos astronômicos. O critério decisivo para essa definição é a primeira lua cheia após o equinócio de outono no hemisfério sul.

Dessa forma, se a primeira lua cheia após o equinócio ocorre depois do domingo, a Páscoa sempre é celebrada no domingo seguinte. No ano de 2024, a primeira lua cheia após o equinócio está prevista para segunda-feira, dia 25 de março.

O que é celebrado na Páscoa?

O domingo de Páscoa é uma comemoração da ressurreição de Jesus Cristo após a sua morte, que ocorreu na Sexta-feira da Paixão. De acordo com relatos bíblicos, foi nesse dia que Maria Madalena descobriu o túmulo de Jesus vazio, simbolizando a sua ressurreição.

A partir desse evento, o Calendário Romano foi dividido em duas eras distintas: Antes de Cristo (a.C.) e Depois de Cristo (d.C.), uma divisão temporal que ainda é adotada nos dias de hoje. Essa demarcação na contagem do tempo destaca a relevância da vida e do legado de Jesus Cristo na história e na cultura ocidental.