Pão de Açúcar e Extra dão desconto em Gin e Whisky antes da Black Friday

As redes Pão de Açúcar e Extra vão dar descontos especiais em destilados nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12). O período também é aproveitado por outras varejistas para fornecer descontos por caus ado Dia do Solteiro, promoção de origem chinesa que vem ganhando popularidade no Brasil ano a ano.

No caso das redes de supermercado, a promoção será destinada, essa semana, a whiskies e gins, principalmente. As ofertas podem ser conferidas nas lojas físicas e aplicativo de cada uma delas.

Veja abaixo as ofertas, disponíveis para o estado de São Paulo:

Pão de Açúcar

Whisky Chivas Regal 12 anos 1 litro – De R$ 169,99 por R$ 109,90

Whisky Johnnie Walker Black Label 1 litro – De R$ 169,99 por R$ 124,90

Whisky Johnnie Walker Gold Label Reserve 750 ml – De R$ 279,99 por R$ 199,90

Whisky Buchanans 12 anos 1 litro – De R$199,99 por R$134,90

Vodka Absolut tradicional 1 litro – De R$ 87,99 por R$ 59,90

Gin Beefeater 750 ml – De R$ 139,99 por R$ 89,90

Gin Tanqueray 750 ml – De R$ 135,99 por R$ 104,90

Whisky Johnnie Walker Red Label 1 litro – De R$ 96,99 por R$ 72,90

Whisky Jack Daniels 1 Litro – DE 159,99 por R$ 124,90

Extra