Palmeiras x Chelsea: Quanto o campeão do Mundial recebe de premiação

A final do Mundial de Clubes da Fifa entre Palmeiras e Chelsea acontece neste sábado, 12, no estádio Mohammed Bin Zayedo, em Abu Dhabi. Além da glória de conquistar o título de melhor time do mundo, o campeão também leva uma bolada para os cofres do clube.

O campeão da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa disputam o título de melhor do mundo em jogo único marcado para 13h30. A final volta a ser entre um clube sul-americano e europeu, após o encontro não acontecer na última edição. O último clube da América do Sul a vencer um europeu no Mundial foi o Corinthians em 2012, contra o mesmo Chelsea.

O total da premiação do campeão e do vice é menor do que é pago pela Conmebol e a Uefa. Enquanto o Chelsea recebeu 78 milhões de euros ao levantar o troféu de melhor da Europa, o Palmeiras faturou 79 milhões de reais pelo título da Libertadores.

Cada clube já garantiu pelo menos 21 milhões de reais da Fifa, valor destinado ao vice campeão.

Veja os valores das premiações do Mundial de Clubes da Fifa:

Campeão: 5 milhões de dólares (26,4 milhões de reais na cotação atual)

Vice-campeão: 4 milhões de dólares (21,1 milhões de reais na cotação atual)

Terceiro colocado: 2,5 milhões de dólares (cerca de 13,2 milhões de reais na cotação atual)

Quarto colocado: 2 milhões de dólares (cerca de 10,5 milhões de reais na cotação atual)

