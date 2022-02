Palmeiras x Chelsea: Saiba onde assistir a final do Mundial de Clubes

O Palmeiras enfrenta neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília) o Chelsea na final do Mundial de Clubes da Fifa. Em Abu Dhabi, no estádio Mohammed Bin Zayedo, o atual campeão da Libertadores enfrenta o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa.

Na primeira semifinal, o clube paulista venceu o Al Ahly por 2 a 0. Raphael Veiga e Dudu marcaram para a equipe brasileira. Já o Chelsea venceu por 1 a 0 o Al Hilal. Lukaku fez o único gol do time inglês.

Depois de uma campanha ruim no ano passado, quando perdeu a disputa do terceiro lugar nos pênaltis para o mesmo time egípcio, o Palmeiras chega a final do torneio organizado pela Fifa pela segunda vez. Em 1999, comandado por Luiz Felipe Scolari, o Verdão enfrentou o Manchester United de Sir Alex Ferguson, que levou a melhor pelo placar de 1 a 0, com gol de Roy Keane.

O Palmeiras tem todos jogadores inscritos à disposição para a final. Como o último treino da equipe foi fechado, não é possível saber o time que vai a campo, mas o técnico Abel Ferreira pode repetir a escalação da semifinal com Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Scarpa; Veiga, Dudu e Rony. Com 100% da capacidade do estádio liberada pelo governo local, a torcida alviverde deve ser a maioria na final.

Enquanto o time brasileiro deve repetir a escalação, o Chelsea pode ter mudança no gol. O titular Edouard Mendy, que foi campeão com Senegal na Copa Africana de Nações, volta e deve assumir a posição, apesar da ótima atuação do espanhol Kepa na semifinal. Outro novidade para o clube inglês será a presença do o técnico Thomas Tuchel que chegou em Abu Dhabi, depois de ser diagnosticado com covid-19 no último sábado, 5.

O meia do Chelsea Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, revelou em entrevista coletiva na véspera da partida, que foi rejeitado em um teste para as categorias de base do Palmeiras quando tinha 12 anos. "E como é o futebol né...Hoje estamos aqui disputando uma final de Mundial. É irônico, e o futebol é lindo por isso. Tudo acontece por um motivo e foi melhor isso. Sempre busco qualquer coisa pra me dar motivação e energia para lutar, e esse é mais um motivo", afirmou o jogador.

Onde assistir à final do Mundial de Clubes da Fifa

Antes transmitida pela TV Globo, a competição tem nova casa neste ano. A partida terá transmissão ao vivo na TV Bandeirantes – TV aberta, com narração de Ulisses Costa, comentários de Edmundo e Veloso. Na TV por assinatura, a partida terá transmissão no Bandsports, com narração de Oliveira Andrade e comentários de Evair.

Outra opção de acompanhar a partida é através do Band.com.br (site oficial da emissora).

Qual o número da Band nas operadoras

Por cabo:

Claro/NET TV: 22 (505 no HD)

VIVO TV: 19 (519 no HD)

TV ALPHAVILLE: 21 (221 no HD)

BVCi: 25

CaboNNet: 4

TCM: 20 no HD

Cabo Telecom: 116 (801 no HD)

TVN: 420 no HD

Por satélite:

SKY: 13 (413 no HD)

CLARO TV: 22 (522 no HD)

VIVO TV: 226

VIVO TV (alternativo): 769

OI TV: 7 no SD e no HD, 960 e 607

ALGAR TV: 709

ALGAR TV (alternativo): 726

BluTV: 243