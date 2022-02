Palmeiras x Al Ahly: veja onde assistir à semifinal do Mundial de Clubes

O Palmeiras estreia nesta terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília) na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. Em Abu Dhabi, o atual campeão da Libertadores enfrenta o Al Ahly, do Egito, atual campeão da Liga dos Campeões da África.

Depois de uma campanha ruim no ano passado, quando perdeu a disputa do terceiro lugar nos pênaltis para o mesmo time egípcio, o Palmeiras acredita ter chegado para o torneio nos Emirados Árabes Unidos mais preparado.

"Estamos todos empolgados e confiantes para esse novo desafio. Estamos mais preparados fisicamente, o que é importante, estávamos em uma correria danada na última edição [em fevereiro do ano passado, quando o Verdão foi eliminado na semifinal, apenas oito dias após conquistar a Libertadores]. Espero que essa preparação ajude no desempenho da equipe e que dessa vez possamos vencer", declarou o meia Gustavo Scarpa, ao site oficial do Palmeiras.

O Verdão embarcou para o Mundial com 27 jogadores, mas somente 23 foram inscritos na competição. Gabriel Veron e Vinicius Silvestre testaram positivo para covid-19 e não foram relacionados, já Patrick de Paula, Gabriel Menino, Renan, Giovani e Vanderlan não foram inscritos por decisão de Abel Ferreira.

Mesmo sem seis titulares, que defenderam a seleção egípcia na Copa Africana de Nações, o Al Ahly mostrou organização tática e muito apoio da torcida e superou o favorito Monterrey, do México, com uma vitória por 1 a 0, no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi, nas quartas de final.

O técnico do Al Ahly, Pisto Mosimane, elogiou o time do Palmeiras, mas reforçou que sua equipe está em nível parecido. "É um ótimo time. Nós vimos os jogos contra o Flamengo, como outros jogos anteriores deles também. É uma equipe muito forte, estamos em níveis parecidos e vamos manter o grupo muito forte para conseguirmos a vitória", disse em entrevista ao Bandsports.

Essa será a sétima participação do time africano no Mundial de Clubes, do total de 18 edições realizadas do torneio. Já o Palmeiras participa da competição pela terceira vez.

Onde assistir Palmeiras x Al Ahly

Palmeiras x Al Ahly terá transmissão ao vivo na TV Bandeirantes – TV aberta, com narração de Ulisses Costa, comentários de Edmundo e Veloso. Na TV por assinatura, a partida terá transmissão no Bandsports, com narração de Oliveira Andrade e comentários de Evair.

Outra opção de acompanhar a partida é através do Band.com.br (site oficial da emissora).

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo (Jorge); Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Rony e Dudu.

Al Ahly: Ali Lotfi; Karim Fouad, Yasser Ibrahim, Rami Rabia; Mohamed Heny, Aliou Dieng, Mohamed Afsha, Maaloul Ali; Ahmed Abdelkader, Hussein El Shahat; Taher Mohamed.