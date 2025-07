Palco do Tomorrowland Bélgica é destruído por incêndio às vesperas do festival; veja imagens

Um incêndio de grandes proporções destruiu o palco principal do festival Tomorrowland, que estava programado para começar na próxima sexta-feira, 18, na Bélgica.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o cenário, que possui decoração elaborada, completamente consumido pelas chamas.

De acordo com relatos, o incêndio teria sido causado por uma explosão de fogos de artifício armazenados nas proximidades. Até o momento, representantes do evento não se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido.

Segundo o canal belga VRT News, o fogo ainda não foi controlado, e os serviços de emergência continuam atuando no local. Felizmente, não há informações sobre vítimas ou feridos.

O Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, estava previsto para receber cerca de 400 mil pessoas ao longo de dois fins de semana, de acordo com estimativas dos organizadores. Criado em 2005, o evento acontece anualmente na cidade de Boom, e é conhecido por seus palcos temáticos, tecnologia avançada, pirotecnia e cenografia imersiva, que transportam o público para universos de fantasia.

O sucesso da edição belga resultou na expansão do festival, com versões internacionais, sendo a mais notável o Tomorrowland Brasil, realizado pela primeira vez em 2015 e retornando ao país em 2023, na cidade de Itu (SP). O festival também teve edições especiais, como o TomorrowWorld nos Estados Unidos (de 2013 a 2015) e eventos digitais durante a pandemia.

Nas redes sociais, o público expressa tristeza pelo incidente, compartilhando imagens e vídeos do incêndio no local do festival.

A dream shattered, it's incredible. It's said that Tomorrowland was set on fire thanks to its fireworks. #Tomorrowland pic.twitter.com/5L42vyaJp3

— Flame Master (@FlameMaste69) July 16, 2025