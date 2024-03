Oscar: por que Al Pacino não falou os indicados a melhor filme? Ator pede desculpas e se explica

A 96ª edição do Oscar foi transmitida no último domingo, 10, e consagrou "Oppenheimer" (2023) como o melhor filme da noite. Mas nem todo mundo entendeu de primeira que ele foi o vencedor, e nem lembrou quem eram os indicados à categoria, porque o ator Al Pacino anunciou somente o vencedor. E existe um motivo para isso.

Nesta segunda-feira, 11, o ator disse à TMZ estava seguindo as instruções dos produtores do Oscar quando omitiu os nomes dos indicados a melhor filme.

“Quero deixar claro que não foi minha intenção omiti-los, mas sim uma escolha dos produtores de não mencioná-los novamente, já que foram destacados individualmente ao longo da cerimônia. Foi uma honra fazer parte da noite e optei por seguir a maneira como desejavam que este prêmio fosse apresentado”, disse Pacino em um comunicado na tarde de segunda-feira.

“Percebo que ser indicado é um marco enorme na vida de alguém e não ser totalmente reconhecido é ofensivo e doloroso. Digo isso como alguém que se relaciona profundamente com cineastas, atores e produtores, então me solidarizo profundamente com aqueles que foram prejudicados por esta omissão e é por isso que senti necessário fazer esta declaração.”

Estratégia para reduzir tempo da premiação

Os indicados — "Ficção Americana", "Anatomia de uma Queda", "Barbie", "Os Rejeitados", "Assassinos da Lua das Flores", "Maestro", "Oppenheimer", "Vidas Passadas", "Pobres Criaturas" e "A Zona de Interesse" — foram todos apresentados com montagens durante o show.

Mas a apresentação abrupta de Pacino, que disse "E o Oscar vai para ..." antes de eventualmente anunciar "meus olhos veem 'Oppenheimer'", deixou muitos espectadores confusos.

Essa não foi a única categoria da premiação, no entanto, a omitir a leitura dos indicados. As músicas originais indicadas foram todas apresentadas no programa, e o anúncio de que "What Was I Made For?" de "Barbie" havia vencido foi feito sem listar as outras músicas nomeadas.

A produtora do Oscar, Molly McNearney, disse à revista Variety que pular a leitura dos indicados foi intencional.

"Foi uma decisão criativa que tomamos porque estávamos muito preocupados que o show fosse longo", disse ela. "Quando você chega ao final do programa, já viu todos os dez pacotes de clipes dos melhores filmes. As pessoas só querem ouvir quem ganha, e estão bastante prontas para que o show acabe. Pelo menos foi o que antecipamos."

Ela acrescentou: "Peço desculpas se nossa decisão de não ter que ler todas essas indicações o colocou em uma situação difícil."