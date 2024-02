Oscar 2024: Zendaya, Al Pacino e Nicolas Cage estão entre os apresentadores da premiação; veja lista

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou a primeira lista de apresentadores de categorias na cerimônia do Oscar 2024.

Os artistas subirão ao palco para entregar estatuetas ou anunciar números durante a 96ª edição do prêmio, que terá Jimmy Kimmel como mestre de cerimônias pela quarta vez.

Meet your first slate of presenters for the 96th Oscars.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/nwL1m9M152

— The Academy (@TheAcademy) February 26, 2024