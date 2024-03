Oscar 2024: sacola de presentes tem de churrasqueira portátil a viagem de US$ 50 mil

A cerimônia do Oscar 2024 acontece neste domingo, a partir das 20h, horário de Brasília. Cresce a expectativa de qual produção ficará com mais estatuetas e quem vai levar a mais cobiçada: a de melhor filme.

Mas outra parte tradicional da maior festa do cinema mundial trata dos "presentinhos' dados aos 25 indicados nas categorias de atuação e direção.

Segundo o Business Insider, pelo 22º ano, a empresa de marketing de entretenimento Distinctive Assets, que não é afiliada ao Oscar, está produzindo suas sacolas de presentes "Everyone Wins" ("Todos Ganham") repletas de férias luxuosas, cosméticos e outras guloseimas.

Com produtos e serviços de quase 60 marcas, o valor total da sacola de presentes chega a mais de US$ 170.000, informou a Reuters, mas raramente alguém leva todos os itens. Até porque o Fisco americano considera o "mimo" como tributável.

O que vem no pacote?

O pacote de brindes inclui várias viagens, sendo a mais valiosa três noites no Chalet Zermatt Peak, cinco estrelas, na Suíça, no valor de US$ 50.000.

A oferta também premia as celebridades com três noites em uma casa de luxo no Saint-Barth Paradise, no Caribe, e um retiro de bem-estar de sete dias no Golden Door, na Califórnia.

Entre os presentes para a cozinha estão uma geladeira para vinhos com 45 garrafas da THOR Kitchen, vendida por US$ 1.800, uma churrasqueira portátil Schwank de US$ 1.250 e um liquidificador portátil BlendQuik, que custa US$ 80.

Os indicados também serão presenteados com uma série de produtos e procedimentos cosméticos, incluindo um conjunto de cinco peças da Miage Skincare e um tratamento que usa agulhas minúsculas para tratar a pele, da Potenza RF no valor de US$ 10.000.

EXAME no Oscar de 2024

O Oscar 2024 acontece no próximo domingo, 10, com uma extensa lista de 53 filmes indicados em 23 categorias. Entre os favoritos, estão "Anatomia de uma Queda", "Pobres Criaturas", "Barbie", "Os Rejeitados" e "Oppenheimer", indicados em uma temporada do cinema de grandes estreias e bilheterias, da qual a EXAME fez parte em uma cobertura ativa.

Para comentar o maior prêmio do cinema, a EXAME realiza, pela primeira vez em seus 56 anos, uma transmissão ao vivo no YouTube e nas redes sociais. O evento contará com a presença de Paula Jacob, professora especialista em cinema e literatura no Museu da Imagem e Som (MIS), pelo viés da psicanálise e semiótica. Paula também é jornalista e já foi editora-chefe da Revista Cláudia, da Glamour e recentemente editora-adjunta da Vogue Brasil.

A transmissão ao vivo começa às 19h30, no domingo, 10 de março. Acompanhe ao vivo pelo YouTube ou pelo X (antigo Twitter):