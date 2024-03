Oscar 2024: onde assistir aos filmes vencedores da premiação?

A 96ª edição do Oscar aconteceu no último domingo, 10, e consagrou alguns dos melhores filmes de 2023. "Oppenheimer", o grande favorito, concretizou as expectativas e levou o maior prêmio da noite. Foram sete estatuetas para o filme sobre a bomba atômica, que havia recebido 13 indicações.

Seguido dele, outra produção que conquistou muitas estatuetas foi "Pobres Criaturas", vencedor em quatro categorias das 11 às quais havia sido indicado. Emma Stone levou o Oscar como melhor atriz pelo trabalho como Bella Baxter.

Ao todo, 13 filmes foram premiados pela Academia na noite de ontem. E para quem ainda não conseguiu terminar a lista dos filmes assistidos, a boa notícia é que boa parte dos vencedores já está disponível nos streamings. Abaixo, separamos onde assistir aos filmes vencedores do Oscar de 2024, confira:

Onde assistir aos vencedores do Oscar 2024

Oppenheimer

Sinopse: O físico J. Robert Oppenheimer trabalha com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento da bomba atômica.

Onde assistir: Apple TV, Prime Vídeo (aluguel). A partir de 9 de abril na Prime Vídeo.

Barbie

Sinopse: Depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.

Onde assistir: Max (antiga HBO Max)

Os Rejeitados

Sinopse: Um instrutor rabugento desenvolve um vínculo com um encrenqueiro da escola e o cozinheiro-chefe.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

Anatomia de uma Queda

Sinopse: Durante o último ano, Sandra, uma escritora alemã, e Samuel, seu marido francês, viveram juntos com Daniel, o filho de 11 anos do casal, em uma pequena e isolada cidade nos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto, a polícia passa a tratar o caso como um suposto homicídio, e Sandra se torna a principal suspeita.

Onde assistir:em cartaz nos cinemas.

Pobres Criaturas

Sinopse: A jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com um advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas. A partir de 20 de março no Star+.

Zona de Interesse

Sinopse: Um complexo caso de amor entre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo de concentração de Auschwitz. Tudo se torna ainda mais complicado quando ele começa a suspeitar da infidelidade de sua esposa.

Data de estreia: em cartaz nos cinemas.

O Menino e a Garça (animação)

Sinopse: Depois de perder a sua mãe num incêndio, Mahito, um jovem rapaz de 11 anos, é obrigado a deixar a cidade de Tóquio para voltar para a aldeia onde cresceu. Ele instala-se com o seu pai numa velha mansão situada numa imensa propriedade onde ele se cruza com uma garça que aos poucos se torna a sua guia e o ajuda nas suas descobertas e questionamentos para compreender o mundo ao seu redor e desvendar os mistérios da vida.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.

American Fiction

Sinopse: O filme conta a história de Thelonious “Monk” Ellison, escritor negro que passa pela rejeição de seus últimos três manuscritos por não serem "negros o suficientes" para serem publicados.

Onde assistir: Prime Vídeo

The Wonderful Story of Henry Sugar

Sinopse: Uma amada história de Roald Dahl sobre um homem rico que aprende sobre um guru que pode ver sem usar os olhos e então se propõe a dominar a habilidade para trapacear no jogo.

Onde assistir: Netflix

Godzilla Minus One

Sinopse: Devastado pela guerra, o Japão enfrenta uma nova crise na forma de um monstro gigante, o Godzilla.

Onde assistir: Max (antiga HBO Max)

20 Dias em Mariupol

Sinopse: À medida que a invasão russa começa, uma equipe de jornalistas ucranianos presos na cidade sitiada de Mariupol luta para continuar o seu trabalho de documentação das atrocidades da guerra.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

The Last Repair Shop

Sinopse: o documentário aborda a história de um armazém no centro de Los Angeles, onde um punhado cada vez menor de artesãos dedicados mantém mais de 80.000 instrumentos de estudantes em bom estado de conservação.

Onde assistir: Disney+

War is Over (Inspirado na música de John e Yoko)

Sinopse: o curta-metragem de animação mostra a história de dois soldados, que lutam em lados opostos de uma Guerra, jogando xadrez à distância. Eles se comunicam por meio de pombo correio, responsável por relatar o movimento de cada um deles no jogo. O filme leva a música de John Lennon e Yoko Ono como condutor.

Onde assistir: ainda sem transmissão no Brasil.