Oscar 2024: Academia Brasileira de Cinema anuncia 6 longas pré-selecionados para a premiação

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou nesta terça-feira, 5, os seis filmes pré-selecionados para concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar em 2024.

O filme que vai representar o Brasil na maior premiação do cinema será escolhido em 12 de setemebro, na proxíma semana.

A entidade informou também que 28 produções foram inscritas e habilitadas para disputar à vaga no Oscar.

No entanto, a escolha não significa que o filme vai concorrer ao Oscar. Após a indicação, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos, escolherá quais filmes estarão na corrida pela premiação, que acontecer no dia 10 de março de 2024.

A decisão será feita por jurados selecionados para compor a Comissão de Seleção em eleição de dois turnos.

Conheça os filmes pré-selecionados para a premiação do Oscar 2024:

"Retratos Fantasmas"

O longa apresenta a história do centro do Recife, no século XX, contada a partir das salas de cinema que movimentavam a população e ditavam seus comportamentos.

Diretor: Kleber Mendonça Filho

“Nosso Sonho – A história de Claudinho e Buchecha”

“Nosso Sonho” é uma cinebiografia de Claudinho e Buchecha, dupla que de grande sucesso no funk melody nacional e ícone máximo do gênero na música brasileira. A história detalha também a amizade entre os artistas que se transforma em força de superação e conquista.

Diretor: Eduardo Albergaria

“Urubus”

Em São Paulo, onde a pichação cobre mais muros e prédios do que qualquer outro lugar no planeta, Trinchas comanda um grupo de pichadores que escala os edifícios mais altos para deixar sua marca. Quando Trinchas conhece Valéria, uma estudante de arte, seus mundos colidem, resultando na invasão da 28ª Bienal de São Paulo. A partir de então, a pichação ocupa seu lugar no mundo da arte e o bando de jovens invisíveis de periferia se transforma em protagonista de um polêmico debate cultural.

Diretor: Claudio Borrelli

“Noites Alienígenas”

Diretor: Sergio Carvalho

Rivelino, Sandra e Paulo são três amigos de infância e da periferia que se reencontram na cidade de Rio Branco em um contexto trágico de chegada das facções criminosas do sudeste do Brasil para a Amazônia.

Diretor: Sergio Carvalho

"Pedágio

Suellen, cobradora de pedágio, percebe que pode usar seu trabalho para fazer uma renda extra ilegalmente. Mas tudo por uma causa nobre: financiar a ida de seu filho à caríssima cura gay ministrada por um famoso pastor estrangeiro.

Diretora: Carolina Markowicz

“Estranho Caminho”

Um jovem cineasta que visita sua cidade natal é surpreendido pelo rápido avanço da pandemia e precisa encontrar seu pai, com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro, coisas estranhas começam a acontecer.

Diretor: Guto Parente