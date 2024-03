Os melhores filmes para assistir no domingo e entrar no espírito da Páscoa

A celebração da Páscoa é uma das mais expressivas no Brasil, não apenas por atrair crianças ansiosas por chocolates, como também por promover a reunião entre familiares. E nessas horas, além do tradicional Ovo de Páscoa, muitas pessoas também se reúnem na frente da TV para assistir alguns dos famosos filmes que celebram a data.

De clássicos a títulos mais modernos, live-actions ou animações, fato é que o cinema muitas vezes consegue espalhar a "magia" da Páscoa para a criançada, além de ressaltar os valores da família e da União entre os pais e filhos. Muitas vezes também abre o apetite para uma deliciosa refeição ou ovo de chocolate.

Para entrar no clima do feriado, a EXAME POP separou, abaixo, cinco filmes para assistir em família no domingo de Páscoa. Confira:

5 filmes para assistir na Páscoa

1. Wonka

Na Páscoa não pode faltar chocolate, e por isso um bom clássico do cinema como "A Fantástica Fábrica de Chocolate" é uma boa pedida para celebrar a data. O mais recente deles, "Wonka", estrelado por Timothée Chalamet, acaba de chegar ao streaming e está disponível na plataforma Max.

Classificação indicativa: livre.

2. Pedro Coelho

Como na Páscoa não pode faltar o coelho, símbolo desta data, um filme gostoso para assistir com as crianças é "Pedro Coelho". Dirigido por Will Gluck, a história acompanha o rebelde Pedro, que encara o desafio de disputar a atenção de Bea, uma amante dos animais. O longa está disponível na loja da Apple TV e Prime Vídeo.

Classificação indicativa: livre.

3. A Origem dos Guardiões

Apesar de não ser inteiramente focado na Páscoa, "A Origem dos Guardiões" conta uma história muito divertida sobre união e amizade. E o coelhinho também está por lá para agitar a aventura ao lago do Papai Noel, Jack Frost, Fada do Dente e outros personagens. O filme está disponível na Prime Vídeo e na Apple TV.

Classificação indicativa: livre.

4. Hop — Rebelde sem Páscoa

E por falar em coelho, outro filme simpático para assistir com as crianças é "Hop - Rebelde sem Páscoa", que conta a história de um jovem coelhinho que queria ser um astro da música, mas se vê obrigado a seguir a carreira como coelho da Páscoa. Quando Júnior foge de seus deveres e corre para Hollywood, quebra a tradição do feriado e algo de estranho acontece à Ilha de Páscoa.

O filme está disponível na Globoplay, Prime Video e Apple TV.

Classificação indicativa: livre.

5. Ressurreição

Para fechar a lista, quem é mais adepto da religião na comemoração da Páscoa pode assistir "Ressurreição", que conta a história de Clavius e Lucius, enviados por Pôncio Pilatos para resolver o mistério sobre o que aconteceu com Jesus nas semanas após a crucificação. O filme está disponível na Netflix.

O que é celebrado na Páscoa?

O domingo de Páscoa é uma comemoração da ressurreição de Jesus Cristo após a sua morte, que ocorreu na Sexta-feira da Paixão. De acordo com relatos bíblicos, foi nesse dia que Maria Madalena descobriu o túmulo de Jesus vazio, simbolizando a sua ressurreição.

A partir desse evento, o Calendário Romano foi dividido em duas eras distintas: Antes de Cristo (a.C.) e Depois de Cristo (d.C.), uma divisão temporal que ainda é adotada nos dias de hoje. Essa demarcação na contagem do tempo destaca a relevância da vida e do legado de Jesus Cristo na história e na cultura ocidental.