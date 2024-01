Os lançamentos do cinema mais aguardados de 2024; veja as datas de estreia

Se 2023 foi um ano recheado de filmes que fizeram história, tanto em bilheteria quanto para a crítica especializada, o ano de 2024 tem apostas igualmente renomadas — e ambiciosas — para o cinema.

Aquecendo os motores da indústria cinematográfica, no ritmo das grandes premiações, o primeiro trimestre fica marcado pelas produções estrangeiras que chegam ao Brasil alguns meses depois de suas estreias originais. É o caso de "Anatomia de uma Queda", "Pobres Criaturas", "Os Rejeitados", "Zona de Interesse" e "A Cor Púrpura", os três primeiros vencedores de várias categorias no Globo de Ouro e os cinco listados na pré-seleção dos indicados ao Oscar.

Ao longo do ano, juntam-se a eles outros lançamentos que saem em busca do bilhão nas bilheterias, como "Duna: Parte 2", "Furiosa: Uma Saga Mad Max", "Godzilla e Kong: O Novo Império", "Joker: Folie à Deux", "Planeta dos Macados: O Reinado" e "Deadpool 3". Animações como "Divertida Mente 2", "Kung Fu Panda 4" e "Garfield: Fora de Casa" também são esperados pela criançada.

2024 também será o ano das cinebiografias. São esperados os filmes "Bob Marley: One Love", sobre a história do cantor de Reggae, "Back to Black", sobre Amy Winehouse, e "Garra de Ferro", sobre a dinastia Von Erich na luta livre americana.

Veja abaixo a lista dos lançamentos mais aguardados do cinema para esse ano, e suas respectivas datas de estreia. Essa lista está organizada por data de lançamento.

Os lançamentos mais esperados de 2024 no cinema

Os Rejeitados

Sinopse: Do premiado diretor Alexander Payne, Os Rejeitados acompanha a desventura de um professor mal-humorado (Paul Giamatti) de uma prestigiada escola americana, forçado a permanecer no campus para cuidar do grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias de Natal. Ele acaba criando um vínculo improvável com um deles - um encrenqueiro magoado e muito inteligente (o estreante Dominic Sessa) - e com a cozinheira-chefe da escola, que acaba de perder um filho no Vietnã (Da'Vine Joy Randolph).

Data de estreia: 11 de janeiro

Meninas Malvadas: O Musical

Sinopse: Adaptado do musical de sucesso da broadway, o novo longa mostra a chegada de Cady Heron (Angourie Rice) ao topo da cadeia social do grupo das garotas populares chamado de “As Patricinhas”, liderado por Regina George (Reneé Rapp) e suas amigas Gretchen (Bebe Wood) e Karen (Avantika). Entretanto, quando Cady comete o erro de se apaixonar pelo ex-namorado de Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney), ela se torna a sua principal inimiga. Conforme Cady planeja destruir o grupo das Patricinhas com a ajuda de seus amigos Janis (Auli’i Cravalho) e Damian (Jaquel Spivey), ela tenta se equilibrar entre manter sua essência e enfrentar a selva mais perigosa de todas: o ensino médio.

Data de lançamento: 10 de janeiro nos cinemas

Anatomia de uma Queda

Sinopse: Durante o último ano, Sandra, uma escritora alemã, e Samuel, seu marido francês, viveram juntos com Daniel, o filho de 11 anos do casal, em uma pequena e isolada cidade nos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto, a polícia passa a tratar o caso como um suposto homicídio, e Sandra se torna a principal suspeita.

Data de estreia: 25 de janeiro nos cinemas

Vidas Passadas

Sinopse: Nora e Hae Sung, duas amigas de infância profundamente conectadas, se separam depois de uma mudança. Duas décadas depois, elas se reencontram na cidade de Nova York para uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e escolhas.

Data de estreia: 25 de janeiro nos cinemas

Pobres Criaturas

Sinopse: Pobres Criaturas narra a fantástica evolução de Bella Baxter (Emma Stone), uma jovem que é trazida de volta à vida pelo brilhante e pouco ortodoxo cientista Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sob a proteção de Baxter, Bella está ansiosa para aprender. Desejando conhecer mais sobre o mundo, Bella foge com Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), um advogado astuto e debochado, para uma aventura por vários continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella se firma em seu propósito de defender a igualdade e a libertação.

Data de estreia: 1º de fevereiro nos cinemas

Zona de Interesse

Sinopse: Um complexo caso de amor entre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo de concentração de Auschwitz. Tudo se torna ainda mais complicado quando ele começa a suspeitar da infidelidade de sua esposa.

Data de estreia: 2 de fevereiro nos cinemas

A Cor Púrpura

Sinopse: Produzido por Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones, A Cor Púrpura é uma nova e ousada versão da clássica história de amor e resiliência, adaptada do adorado romance e do premiado musical da Broadway. Separada da irmã e dos filhos, Celie enfrenta muitas dificuldades em sua vida, mas encontra força na extraordinária fraternidade de três mulheres que compartilham um vínculo indissolúvel.

Data de estreia: 8 de fevereiro nos cinemas

Ferrari

Sinopse: Durante o verão de 1957, a falência paira sobre a empresa que Enzo Ferrari e sua esposa Laura construíram dez anos antes. Ele decide apostar tudo na icônica Mille Miglia, uma corrida automobilística de longa distância pela Itália. No processo, Enzo redefiniu a ideia do carro esportivo italiano de alto desempenho e deu origem ao conceito da Fórmula 1.

Data de estreia: 8 de fevereiro no cinema

Garra de Ferro

Sinopse: o filme conta sobre a dinastia de luta livre Von Erich. A família comemorou grandes sucessos nos esportes de espetáculo, mas também sofreu grandes derrotas. Três dos filhos do Patriarca Jack cometeram suicídio durante suas carreiras.

Data de estreia: 15 de fevereiro nos cinemas

Bob Marley: One Love

Sinopse: o jamaicano Bob Marley supera as adversidades para se tornar um dos o músicos mais famosos do mundo.

Data de estreia: 15 de fevereiro nos cinemas

Duna: Parte 2

Sinopse: A sequência apresenta a jornada mítica de Paul Atreides para se vingar dos conspiradores que destruíram sua família, agora ao lado de Chani e dos Fremen. Diante da difícil escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele dará tudo de si para evitar o futuro terrível que só ele pode prever.

Data de estreia: 29 de fevereiro nos cinemas

Kung Fu Panda 4

Sinopse:Em sua cruzada para proteger o Vale da Paz das garras reptilianas da Camaleoa, os dois vão formar uma inusitada dupla e aprender a trabalhar em parceria. Com isso, Po vai acabar descobrindo que os heróis podem surgir dos lugares e nos momentos mais inesperados.

Data de estreia: 21 de março nos cinemas

Mickey 17

Sinopse: Baseado no livro de Edward Ashton, Mickey 17acompanha a história do protagonista, interpretado por Robert Pattison, um homem de um grupo descartável que vai para uma expedição humana enviada para colonizar o mundo gelado de Niflheim.

Data de estreia: 28 de março nos cinemas

Godzilla e Kong: O Novo Império

Sinopse: O épico novo filme vai mergulhar mais fundo na história desses titãs, suas origens e os mistérios da Ilha da Caveira, tudo enquanto revela a mítica batalha que ajudou a forjar estes seres extraordinários e os ligou à humanidade para sempre.

Data de estreia: 11 de abril nos cinemas

Rivais

Sinopse: Dirigido pelo visionário cineasta Luca Guadagnino, Rivais é estrelado por Zendaya, no papel de Tashi Duncan, atleta prodígio do tênis que se tornou treinadora, uma força da natureza que não pede desculpas por seu jogo dentro e fora da quadra. Casada com Art (Mike Faist), campeão que tem acumulado apenas derrotas nos últimos jogos, a estratégia de Tashi para a redenção do marido toma um rumo surpreendente quando ele deve enfrentar o fracassado Patrick (Josh O'Connor) nas quadras. Patrick foi o melhor amigo de Art e ex-namorado de Tashi. Quando o passado e o presente entram em colisão, e as tensões aumentam, Tashi deve se perguntar qual será o custo dessa vitória”.

Data de estreia: 25 de abril nos cinemas

Guerra Civil

Sinopse: Dirigido por Alex Garland (Ex-Machina), Guerra Civil mostra um futuro não muito distante em que um conflito surgiu dentro dos Estados Unidos, com a união de Texas e Califórnia contra o resto do país. Uma equipe de jornalistas parte em uma viagem para tentar capturar a dimensão da guerra, mas acaba sendo jogada no meio do conflito, se tornando alvo de soldados americanos.

Data de estreia: 25 de abril nos cinemas

Back to Black

Sinopse: O filme narra a carreira sombria da artista conhecida por sucessos como 'Rehab' e 'Black to Black', que morreu aos 27 anos de idade por intoxicação alcoólica em 2011. Durante sua curta jornada profissional, ela produziu dois álbuns : Frank e Back to Black, o último dos quais lhe rendeu seis prêmios Grammy. Até hoje, ela é considerada uma das grandes lendas da música soul e R&B.

Data de estreia: 9 de maio nos cinemas

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Sinopse: Quando o mundo entra em colapso, a jovem Furiosa é sequestrada do Green Place das Muitas Mães e cai nas mãos da horda de motoqueiros liderada pelo Senhor da Guerra Dementus. Vagando pela terra desolada, eles encontram a Cidadela controlada por Immortan Joe. Enquanto os dois tiranos lutam por poder e controle, Furiosa terá que sobreviver a muitos desafios para encontrar e trilhar o caminho de volta para casa.

Data de estreia: 23 de maio nos cinemas

Planeta dos Macacos: O Reinado

Sinopse: Desde o reinadode César, quando os primatas conquistaram a paz, muitos anos se passaram e tudo parecia calmo. Até o momento em que um jovem e curioso chimpanzé mergulha em uma jornada reveladora, que irá revolucionar tudo o que foi aprendido.

Data de estreia: 23 de maio nos cinemas

Grande Sertão

Sinopse: A adaptação do livro de Guimarães Rosa conta a história de amor entre Riobaldo e Diadorim (ou Reinaldo) nos tempos modernos, dentro de uma periferia urbana.

Data de estreia: 30 de maio nos cinemas

Divertida Mente 2

Sinopse: Com a mudança para uma nova cidade, as emoções de Riley, que tem apenas 11 anos de idade, ficam extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controle do seu cérebro deixa a Alegria e a Tristeza de fora, afetando a vida de Riley radicalmente.

Data de estreia: 13 de junho nos cinemas

Deadpool 3

Sinopse:O mercenário tagarela Deadpool(Ryan Reynolds) segue combatendo o crime com suas habilidades de anti-herói e seus senso de humor ácido. Agora, ele une forças com os mutantes do X-Force para enfrentar uma grande ameaça.

Data de estreia: 25 de julho nos cinemas

Beetlejuice 2

Sinopse: Beetlejuice 2 é um futuro filme de comédia de fantasia americano dirigido por Tim Burton com roteiro de Alfred Gough e Miles Millar, baseado em uma história de Seth Grahame-Smith.

Data de estreia: 2 de setembro

Joker: Folie à Deux

Sinopse: A sequência musical segue Harley Quinn, a psiquiatra do Asilo Arkham, que se apaixona por seu paciente Arthur Fleck, também conhecido como Coringa.

Data de estreia: 3 de outubro

Gladiador 2

Sinopse: O filme segue a história de Maximus Decimus Meridius – um general romano traído que se vê capturado por traficantes de escravos e forçado a batalhar após o assassinato de sua esposa e filho

Data de estreia: 21 de novembro

O Auto da Compadecida 2

Sinopse: “O Auto da Compadecida 2”, uma aventura que renova a já clássica adaptação da peça teatral do paraibano Ariano Suassuna, dirigida para o cinema pelo pernambucano Guel Arraes.

Data de estreia: Prevista para dezembro nos cinemas