Os filmes mais populares que destacam a importância do acolhimento aos refugiados

A situação de pessoas refugiadas em todo o mundo pioram a cada passagem de ano. Dados do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) estimam que cerca de 108,4 milhões de pessoas em todo o mundo tenham sido forçadas a se deslocar e abandonar suas casas, comunidades e, até mesmo, seus países de origem em busca de segurança e proteção.

Várias circunstâncias levam essas pessoas a imigrarem, como perseguição religiosa, conflito armado, violência, violações dos direitos humanos e eventos que causaram sérias perturbações na ordem pública.

Para destacar essa questão tão crucial, o cinema tem sido uma poderosa ferramenta, proporcionando narrativas emocionantes que nos conectam com as experiências dessas pessoas, que deixam para trás suas casas e tudo o que conhecem em busca de segurança e uma vida melhor.

A seguir, veja 5 filmes para lembrar a importância do acolhimento aos refugiados:

1. Missão no Mar Vermelho

A história é baseada em eventos reais, de 1997, quando o primeiro-ministro Menachem Begin, de Israel, convoca uma operação ousada para resgatar judeus etíopes que estão sofrendo genocídio no Sudão, um país em meio a uma guerra civil. Para realizar essa missão humanitária, os agentes israelenses utilizam um resort abandonado no deserto sudanês como fachada, planejando meticulosamente o resgate dos refugiados e possibilitando que milhares deles retornem em segurança a Israel.

O filme busca mostrar a coragem e a determinação envolvidas em operações de resgate, além de mostrar a importância de salvar vidas em meio ao caos e à adversidade.

Onde assistir: Netflix.

2. Era o Hotel Cambridge

Obra independente ressalta desigualdade habitacional em São Paulo (Imagem: Reprodução Digital | Vitrine Filmes)

Este filme brasileiro retrata a vida de refugiados e sem-tetos que ocupam um prédio abandonado no centro de São Paulo. Por meio de histórias individuais de personagens como os refugiados sírios, o filme aborda questões como a xenofobia, a desigualdade e a busca por dignidade e pertencimento. A obra destaca a importância de acolher os refugiados e fornecer-lhes suporte para reconstruir suas vidas em um novo país, além de levantar questões sociais e políticas mais amplas sobre a habitação e a exclusão.

Onde assistir: YouTube.

3. Monsoon

Filme mostra a situação dos vietnamitas atualmente (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Dirigido por Hong Khaou, “Monsoon” é um filme britânico que narra a história de Kit, um homem vietnamita-britânico que retorna ao Vietnã após muitos anos vivendo no exterior como refugiado. Kit está em busca de suas raízes e de respostas sobre seu passado, enquanto lida com os desafios de se reconectar com sua cultura de origem e encontrar um senso de pertencimento. “Monsoon” retrata a busca por identidade e o significado de lar para os refugiados vietnamitas em um contexto contemporâneo.

Onde assistir: Netflix e Star+.

4. As Nadadoras

Jovens nadaram em mar aberto para garantir melhor qualidade de vida (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Baseado em fatos, esse filme conta a história emocionante das irmãs Yusra e Sara Mardini, nadadoras sírias que se tornaram refugiadas devido à guerra devastadora em seu país. Treinadas pelo pai, as jovens possuem talento excepcional na natação e sonham em competir ao nível internacional. No entanto, a realidade da guerra civil invade suas vidas e elas são forçadas a deixar a Síria em busca de segurança na Europa.

Ao lado de seu primo Nizar, as irmãs enfrentam uma perigosa jornada até a ilha de Lesbos, na Grécia, vivenciando os horrores e os desafios enfrentados pelos refugiados. O filme também faz um paralelo sobre a transformadora força do esporte, ao mostrá-lo como uma ferramenta poderosa para mudar as vidas das meninas.

Onde assistir: Netflix.

5. La Jaula de Oro

Produção aborda o grande “sonho americano” (Imagem: Reprodução Digital | Prime Video)

Este filme mexicano segue a jornada de três jovens guatemaltecos que atravessam o México em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos, seguindo o grande sonho americano. O longa mostra os perigos enfrentados pelos refugiados durante sua jornada, incluindo a violência dos cartéis de drogas e a exploração por traficantes de pessoas. “La Jaula de Oro” mostra a realidade crua dos refugiados latino-americanos que fogem da pobreza, da violência e da instabilidade em seus países de origem.

Onde assistir: Prime Video.