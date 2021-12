Os 5 idiomas mais estudados no Brasil - e os que tiveram maior crescimento

Qual é o idioma mais estudado no Brasil? Para responder a essa pergunta, o app de idiomas Duolingo elabora, anualmente, o ranking "Language Report", com base nos dados dos mais de 30 milhões de alunos que fazem parte do app no Brasil, sendo o segundo mercado do Duolingo, que tem 500 milhões de usuários globalmente. No mundo todo, os estudantes passaram mais de 700 milhões de horas na plataforma e aprenderam 15 bilhões de palavras em 100 cursos para 40 línguas diferentes.

Trazendo toda essa inteligência para a perspectiva local, o relatório mostra que o idioma mais estudado no Brasil ainda é o Inglês -- comportamento similar ao de outros 120 países em que o Duolingo está presente. Mesmo assim, o Brasil merece destaque: é o país que mais estuda Inglês no mundo. Segundo os dados do Duolingo, 60% dos mais de 30 milhões de usuários locais escolheram aprender esta língua no app. Entre os motivos, o principal é o reforço escolar (32,7% das respostas), seguido por viagens (20%) e trabalho (15,8%).

O segundo lugar fica com Espanhol, seguido por Francês, Italiano e Português. Para este último, a possível justificativa apontada é a de que há mais imigrantes morando por aqui e mais turistas visitando o país, algo que não aconteceu em 2020.

Os que mais cresceram

Na outra ponta, entre os idiomas que mais cresceram no país, a liderança fica com o Turco, seguido por Japonês, Chinês, Coreano e Árabe. A justificativa do app para o primeiro lugar está relacionada à popularização da cultura turca no país, "provavelmente graças à grande popularidade das novelas e filmes", segundo o relatório.

Interessante notar que o Japonês superou a procura pelo Coreano este ano -- fator atribuído às Olimpíadas de Tóquio. "Os fãs de animes e o grande número de descendentes japoneses no Brasil também contribuíram para este resultado", diz a empresa.

Ainda assim, a cultura pop coreana continua tendo forte presença no Brasil, especialmente com o sucesso de bandas de K-Pop, como o BTS.

Português é um dos 10 idiomas mais estudados no mundo

Por fim, o relatório do Duolingo mostra que o Português está no "top 10" mundial de idiomas mais estudados globalmente. Entre os países que mais procuraram esse curso, estão Estados Unidos, México, Colômbia e Argentina.

1- Inglês

2- Espanhol

3- Francês

4- Alemão

5- Japonês

6- Italiano

7- Coreano

8- Chinês

9- Russo

10- Português