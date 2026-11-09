Os 10 livros mais vendidos de outubro de 2026: veja os títulos que lideram o ranking

Livros: confira as obras mais vendidas no mês de outubro (xu wu/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12h21.
O mercado editorial brasileiro está em crescimento acelerado em 2026, com aumento significativo no faturamento e volume de livros vendidos. Adaptações cinematográficas de best-sellers e eventos literários estão impulsionando as vendas. A lista dos mais vendidos de outubro é dominada por "Verity", de Colleen Hoover, com forte desempenho de autores brasileiros.
O mercado editorial brasileiro tem motivos para comemorar em 2026. Entre grandes eventos literários, adaptações de best-sellers para o cinema e novos fenômenos de vendas, o setor vive um ano de crescimento. Nas primeiras 36 semanas, o faturamento do varejo de livros chegou a R$ 2,38 bilhões, alta de 11,9% em relação ao mesmo período de 2025. O volume de exemplares vendidos também avançou: foram 44,7 milhões, crescimento de 8,7%, segundo levantamento da Nielsen BookScan divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL).
Parte desse movimento aparece nas listas de mais vendidos. Em outubro, "Verity", de Colleen Hoover, ocupou o primeiro lugar, com 31.301 exemplares comercializados. O suspense ganhou novo fôlego com a estreia de sua adaptação cinematográfica nos cinemas, que voltou a colocar a história em evidência e atraiu a atenção de leitores e espectadores. A lista também revela a força de autores brasileiros, como Socorro Acioli e Carla Madeira.
O interesse pela leitura também se reflete nos grandes eventos do setor. Em setembro, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo recebeu quase 1 milhão de visitantes em dez dias. Agora, os leitores têm outro encontro marcado: a Festa do Livro da Universidade de São Paulo (USP), que acontece no fim de novembro, com entrada gratuita e descontos de pelo menos 50%.
Para quem pretende aproveitar a feira, a EXAME reuniu os dez livros mais vendidos de outubro de 2026, segundo a PublishNews.
31.301 unidades
Verity Crawford é a autora best-seller por trás de uma série de sucesso. Ela está no auge de sua carreira, aclamada pela crítica e pelo público; no entanto, um súbito e terrível acidente acaba interrompendo suas atividades, deixando-a sem condições de concluir a história... E é nessa complexa circunstância que surge Lowen Ashleigh, uma escritora à beira da falência, convidada a escrever, sob um pseudônimo, os três livros restantes da já consolidada série. Para que consiga entender melhor o processo criativo de Verity, Lowen decide passar alguns dias na casa dos Crawford, imersa no caótico escritório de Verity — e, lá, encontra uma espécie de autobiografia em que a escritora narra os fatos acontecidos desde o dia em que conhece Jeremy, seu marido, até os instantes imediatamente anteriores a seu acidente — incluindo sua perspectiva sobre as tragédias ocorridas às filhas do casal.
17.944 unidades
Em 1929, um crime bárbaro chocou o estado do Maine: a abastada família Hope foi brutalmente assassinada, restando apenas a filha mais velha, Lenora, que acabou se tornando a principal suspeita. Apesar de todos acreditarem que a garota foi a responsável pelo massacre, a polícia jamais encontrou provas disso. Daquele dia em diante, Lenora nunca mais falou sobre aquela noite e permaneceu isolada em Hope’s End, a famosa mansão onde o crime ocorreu. Décadas depois, quando a única lembrança do crime é apenas uma perturbadora cantiga infantil, Kit McDeere é designada como cuidadora de Lenora Hope, após a fuga da antiga enfermeira. Aos setenta anos e confinada a uma cadeira de rodas, Lenora perdeu a capacidade de falar, devido a uma série de derrames, e só consegue se comunicar com Kit datilografando frases em uma velha máquina de escrever. Até que, uma noite, Lenora escreve uma frase inesperada: "eu quero te contar tudo."
15.093 unidades
Nando planejava as férias perfeitas: dormir até tarde, comer muita lasanha e jogar muito videogame. mas seus planos mudam quando recebe um convite para visitar a ilha de bertalha: uma ilha no meio do nada que esconde muuuitos segredos.
Vovô Osmar é um pesquisador científico que está investigando possíveis anomalias nessa ilha. ao lado do seu irmão gêmeo superinteligente Fer, do seu melhor amigo mike e da priminha irritante, Nando precisa ajudar seu avô a descobrir todos os enigmas que cercam a ilha.
Será que Nando e sua turma vão conseguir desvendar o maior mistério da ilha de bertalha?
11.976 unidades
Os Elo Monsters estão de volta e, desta vez, com muitas novidades! Os 40 monstrinhos do universo de Enaldinho passaram por transformações surpreendentes e ganharam novas aparências, habilidades e poderes.
Divididos em oito famílias, cada monstrinho tem características especiais e curiosidades para descobrir. Ao longo da coleção, os leitores são convidados a conhecer suas evoluções e explorar esse universo cheio de criaturas fantásticas.
Quais serão os novos poderes dos Elo Monsters? E que surpresas essas transformações escondem?
14.436 unidades
Pouco antes de morrer, a mãe de Samuel lhe faz um último pedido: que ele vá encontrar a avó e o pai que nunca conheceu. Mesmo contrariado, o rapaz cumpre a promessa e faz a pé o caminho de Juazeiro do Norte até a pequena cidade de Candeia, sofrendo todas as agruras do sol impiedoso do sertão do Ceará.
Ao chegar àquela cidade quase fantasma, ele encontra abrigo num lugar curioso: a cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada de santo Antônio, que jazia separada do resto do corpo. Mas as estranhezas não param aí: Samuel começa a escutar uma confusão de vozes femininas apenas quando está dentro da cabeça. Assustado, se dá conta de que aquilo são as preces que as mulheres fazem ao santo falando de amor.
Seu primeiro contato na cidade será com Francisco, um rapaz de quem logo fica amigo e que resolve ajudá-lo a explorar comercialmente o seu dom da escuta, promovendo casamentos e outras artimanhas amorosas. Antes parada no tempo, a cidade aos poucos volta à vida, à medida que vai sendo tomada por fiéis de todos os cantos, atraídos pelo poder inaudito de Samuel. Em meio a esse tumulto, ele ainda irá se apaixonar por uma voz misteriosa que se destaca entre as tantas outras que ecoam na cabeça do santo.
12.705 unidades
Elizabeth Buxbaum sempre soube que seu vizinho não seria um bom namorado. Apesar de todos acharem Wesley Bennett simpático e muito bonito, Liz tinha certeza de que, na verdade, ele era um chato de galochas. Mas Michael Young era diferente. O amor de infância de Liz estava à altura dos protagonistas das comédias românticas de que ela tanto gostava, só que havia se mudado para longe quando os dois ainda eram crianças. Dez anos depois, ele estava de volta, mais lindo e charmoso do que nunca.
11.976 unidades
Diretamente do universo mágico de O diário de uma princesa desastrada, de Maidy Lacerda, chega um pequeno livro cheio de humor, fantasia e tarefas gnomosas. Mas atenção: isto não é um diário, é apenas um chaveiro! Pelo menos é o que ele insiste em dizer.
Em uma edição de bolso, o Floreante Viajante convida os leitores a explorar atividades e mistérios do mundo de Florentia. Com 160 páginas e um chaveiro para levar a qualquer lugar, o livro transforma até os menores objetos em uma aventura.
11.792 unidades
Julia e Damion são vizinhos. Até recentemente, ela era apenas uma garota do interior que adorava a vida tranquila que levava em Nebraska. No entanto, quando um idoso — que, na verdade, era multimilionário — deixa toda a fortuna para ela e a família ao morrer, a vida pacata da garota vira de ponta-cabeça.
A família se muda para uma casa histórica (e caríssima) em Nova York, e logo Julia começa a frequentar uma escola particular de elite, exclusiva para os jovens super-ricos da cidade.
Tudo maravilhoso… certo? Errado! A adaptação na escola nova vai de mal a pior e ela está prestes a ser reprovada. É aí que Damion entra em cena: misterioso, lindo e inteligente, ele é perfeito para ajudá-la com as matérias — e, por acaso, é vizinho dela. Só que o garoto esconde um grande segredo.
Damion é sobrinho-neto do homem que deixou a herança e não acredita nem de longe que o tio-avô, que era como um pai para ele, destinaria tudo a um bando de desconhecidos. Determinado a descobrir a verdade, ele traça um plano para conquistar a confiança de Julia. Para o azar dele, ela não é nem um pouco boba, e desconfia do garoto rico com personalidade rebelde assim que o conhece.
Para piorar, quanto mais tempo Damion passa ao lado de Julia, mais sente que o plano está saindo pela culatra. O problema? O garoto está se apaixonando pela inimiga — e a inimiga está se apaixonando por ele. Será que os dois vão conseguir conciliar as diferenças e lidar com o que sentem um pelo outro? Ou a confiança que Damion lutou tanto para conquistar vai ser quebrada para sempre?
11.381 unidades
Viridiana é a mãe amorosa e atenta de Margarida, Valquíria e Tito. No calor de um acontecimento trágico, será capaz do ato impensado: denunciar o próprio filho à polícia, o que abre um abismo entre eles. Depois de vinte anos sem se verem, quando o tempo parece ter dissolvido todas as possibilidades, Carla Madeira nos colocará diante da extraordinária força dos afetos.
10.912 unidades
Olive Smith, aluna do doutorado em Biologia da Universidade Stanford, acredita na ciência – não em algo incontrolável como o amor. Depois de sair algumas vezes com Jeremy, ela percebe que sua melhor amiga gosta dele e decide juntá-los. Para mostrar que está feliz com essa escolha, Olive precisa ser convincente: afinal, cientistas exigem provas. Sem muitas opções, ela resolve inventar um namoro de mentira e, num momento de pânico, beija o primeiro homem que vê pela frente. O problema é que esse homem é Adam Carlsen, um jovem professor de prestígio – conhecido por levar os alunos às lágrimas. Por isso, Olive fica chocada quando o tirano dos laboratórios concorda em levar adiante a farsa e fingir ser seu namorado. De repente, seu pequeno experimento parece perigosamente próximo da combustão e aquela pequena possibilidade científica, que era apenas uma hipótese sobre o amor, transforma-se em algo totalmente inesperado.
Glossário
O que é faturamento?
É o valor total recebido pela venda de produtos ou serviços em um determinado período, representando o ingresso financeiro da empresa.
O que é Nielsen BookScan?
É uma empresa que mede e analisa vendas de livros no Brasil, fornecendo dados sobre desempenho de títulos e tendências do mercado editorial.
O que é SNEL?
Sigla para Sindicato Nacional dos Editores de Livros, entidade que representa o setor editorial brasileiro e divulga estatísticas do mercado.
O que é Colleen Hoover?
É uma autora estadounidense de romances best-sellers, cuja obra 'Verity' liderou as listas de mais vendidos em outubro de 2026.