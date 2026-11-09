Os 10 livros mais vendidos de outubro de 2026: veja os títulos que lideram o ranking

O mercado editorial brasileiro tem motivos para comemorar em 2026. Entre grandes eventos literários, adaptações de best-sellers para o cinema e novos fenômenos de vendas, o setor vive um ano de crescimento. Nas primeiras 36 semanas, o faturamento do varejo de livros chegou a R$ 2,38 bilhões, alta de 11,9% em relação ao mesmo período de 2025. O volume de exemplares vendidos também avançou: foram 44,7 milhões, crescimento de 8,7%, segundo levantamento da Nielsen BookScan divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL).

Parte desse movimento aparece nas listas de mais vendidos. Em outubro, "Verity", de Colleen Hoover, ocupou o primeiro lugar, com 31.301 exemplares comercializados. O suspense ganhou novo fôlego com a estreia de sua adaptação cinematográfica nos cinemas, que voltou a colocar a história em evidência e atraiu a atenção de leitores e espectadores. A lista também revela a força de autores brasileiros, como Socorro Acioli e Carla Madeira.

O interesse pela leitura também se reflete nos grandes eventos do setor. Em setembro, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo recebeu quase 1 milhão de visitantes em dez dias. Agora, os leitores têm outro encontro marcado: a Festa do Livro da Universidade de São Paulo (USP), que acontece no fim de novembro, com entrada gratuita e descontos de pelo menos 50%.

Para quem pretende aproveitar a feira, a EXAME reuniu os dez livros mais vendidos de outubro de 2026, segundo a PublishNews.

Quais foram os livros mais vendidos de outubro de 2026?

"Verity", de Colleen Hoover (Galera Record)

31.301 unidades

Verity Crawford é a autora best-seller por trás de uma série de sucesso. Ela está no auge de sua carreira, aclamada pela crítica e pelo público; no entanto, um súbito e terrível acidente acaba interrompendo suas atividades, deixando-a sem condições de concluir a história... E é nessa complexa circunstância que surge Lowen Ashleigh, uma escritora à beira da falência, convidada a escrever, sob um pseudônimo, os três livros restantes da já consolidada série. Para que consiga entender melhor o processo criativo de Verity, Lowen decide passar alguns dias na casa dos Crawford, imersa no caótico escritório de Verity — e, lá, encontra uma espécie de autobiografia em que a escritora narra os fatos acontecidos desde o dia em que conhece Jeremy, seu marido, até os instantes imediatamente anteriores a seu acidente — incluindo sua perspectiva sobre as tragédias ocorridas às filhas do casal.

"O massacre da família Hope", de Riley Sager (Intrínseca)

17.944 unidades

Em 1929, um crime bárbaro chocou o estado do Maine: a abastada família Hope foi brutalmente assassinada, restando apenas a filha mais velha, Lenora, que acabou se tornando a principal suspeita. Apesar de todos acreditarem que a garota foi a responsável pelo massacre, a polícia jamais encontrou provas disso. Daquele dia em diante, Lenora nunca mais falou sobre aquela noite e permaneceu isolada em Hope’s End, a famosa mansão onde o crime ocorreu. Décadas depois, quando a única lembrança do crime é apenas uma perturbadora cantiga infantil, Kit McDeere é designada como cuidadora de Lenora Hope, após a fuga da antiga enfermeira. Aos setenta anos e confinada a uma cadeira de rodas, Lenora perdeu a capacidade de falar, devido a uma série de derrames, e só consegue se comunicar com Kit datilografando frases em uma velha máquina de escrever. Até que, uma noite, Lenora escreve uma frase inesperada: "eu quero te contar tudo."

"As aventuras de Nando – Os mistérios da ilha", de Gabriel Dearo (Outro Planeta)

15.093 unidades

Nando planejava as férias perfeitas: dormir até tarde, comer muita lasanha e jogar muito videogame. mas seus planos mudam quando recebe um convite para visitar a ilha de bertalha: uma ilha no meio do nada que esconde muuuitos segredos.

Vovô Osmar é um pesquisador científico que está investigando possíveis anomalias nessa ilha. ao lado do seu irmão gêmeo superinteligente Fer, do seu melhor amigo mike e da priminha irritante, Nando precisa ajudar seu avô a descobrir todos os enigmas que cercam a ilha.

Será que Nando e sua turma vão conseguir desvendar o maior mistério da ilha de bertalha?

"Elo Monsters Evolution Books", de Enaldinho (Pixel)

11.976 unidades

Os Elo Monsters estão de volta e, desta vez, com muitas novidades! Os 40 monstrinhos do universo de Enaldinho passaram por transformações surpreendentes e ganharam novas aparências, habilidades e poderes.

Divididos em oito famílias, cada monstrinho tem características especiais e curiosidades para descobrir. Ao longo da coleção, os leitores são convidados a conhecer suas evoluções e explorar esse universo cheio de criaturas fantásticas.

Quais serão os novos poderes dos Elo Monsters? E que surpresas essas transformações escondem?

"A cabeça do santo", de Socorro Acioli (Companhia das Letras)

14.436 unidades

Pouco antes de morrer, a mãe de Samuel lhe faz um último pedido: que ele vá encontrar a avó e o pai que nunca conheceu. Mesmo contrariado, o rapaz cumpre a promessa e faz a pé o caminho de Juazeiro do Norte até a pequena cidade de Candeia, sofrendo todas as agruras do sol impiedoso do sertão do Ceará.

Ao chegar àquela cidade quase fantasma, ele encontra abrigo num lugar curioso: a cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada de santo Antônio, que jazia separada do resto do corpo. Mas as estranhezas não param aí: Samuel começa a escutar uma confusão de vozes femininas apenas quando está dentro da cabeça. Assustado, se dá conta de que aquilo são as preces que as mulheres fazem ao santo falando de amor.

Seu primeiro contato na cidade será com Francisco, um rapaz de quem logo fica amigo e que resolve ajudá-lo a explorar comercialmente o seu dom da escuta, promovendo casamentos e outras artimanhas amorosas. Antes parada no tempo, a cidade aos poucos volta à vida, à medida que vai sendo tomada por fiéis de todos os cantos, atraídos pelo poder inaudito de Samuel. Em meio a esse tumulto, ele ainda irá se apaixonar por uma voz misteriosa que se destaca entre as tantas outras que ecoam na cabeça do santo.

"Melhor do que nos filmes", de Lynn Painter (Intrínseca)

12.705 unidades

Elizabeth Buxbaum sempre soube que seu vizinho não seria um bom namorado. Apesar de todos acharem Wesley Bennett simpático e muito bonito, Liz tinha certeza de que, na verdade, ele era um chato de galochas. Mas Michael Young era diferente. O amor de infância de Liz estava à altura dos protagonistas das comédias românticas de que ela tanto gostava, só que havia se mudado para longe quando os dois ainda eram crianças. Dez anos depois, ele estava de volta, mais lindo e charmoso do que nunca.

"O diário de tarefas gnomosas do floreante viajante: Livro de bolso com chaveiro", de Maidy Lacerda (Outro Planeta)