Os 10 desenhos do Cartoon Network que mais fizeram sucesso; quantos você já assistiu?

A gente já pode dizer que o Pernalonga não está assim tão errado em nos chamar de "velhinhos". Em 2023, o Cartoon Network completa 30 anos de existência.

O canal de desenhos, que marcou (e ainda marca) uma geração de brasileiros, nasceu em 1993 e chegou ao Brasil no dia 30 de abril. Foi e é exibidor oficial de grandes sucessos como O Laboratório de Dexter, As Meninas Superpoderosas, Coragem, o Cão Covarde e tantos outros, inclusive mais novos, como Steven Universo, Hora de Aventura e O Mundo de Gumball.

Hoje, além do canal permanente na TV paga, o Cartoon também está presente no streaming, pela HBO Max. E por lá, disponibilizou todo seu catálogo de desenhos, dos mais antigos aos mais novos.

Veja os 10 desenhos mais assistidos do Cartoon na América Latina

Nesses 30 anos de história, alguns desenhos fizeram mais sucessos do que outros. Na América Latina, sobretudo no Brasil, são essas as animações que mais foram assistidas. Quantas delas você já assistiu?

O Laboratório de Dexter

Sinopse: Dexter é um jovem gênio que apaixonadamente planeja aventuras longe dos atentos olhos de seus pais. Seu brilhantismo somente é interrompido por uma saltitante bailarina também conhecida como a irmã mais velha Dee Dee.

Onde asisstir: HBO Max e Cartoon Network (TV por assinatura)

As Meninas Superpoderosas

Sinopse: Açúcar, tempero e o Elemento X compõe a fórmula secreta que o Prof. Utônio criou para dar origem às Meninas Superpoderosas: Docinho, Florzinha e Lindinha, que dedicam suas vidas a combater todas as formas de mal que atormentam Townsville..

Onde asisstir: HBO Max e Cartoon Network (TV por assinatura)

Ben 10

Sinopse: Benjamin Kirby Tennyson (Ben) é um garoto de 10 anos, que está sempre tentando ter aventuras alienígenas antes de suas férias terminarem. No dia das férias não gostou da ideia da sua prima Gwen passar o verão junto com ele e seu Avô Max. Quando achou o relógio chamado Omnitrix, não conhecia o nome.

Onde asisstir: HBO Max e Cartoon Network (TV por assinatura)

Coragem, O Cão Covarde

Sinopse: As aventuras de Coragem, um cão extremamente covarde que vive em Lugar Nenhum, com seus donos, Eustácio Resmungão e Muriel. Ele precisa enfrentar os seus medos para defender seus donos de todos os perigos malucos que aparecem nas suas terras.

Onde asisstir: HBO Max e Cartoon Network (TV por assinatura)

Johnny Bravo

Sinopse: Ohh, mamãe! Johnny Bravo é um loiro egocêntrico que ama mulheres bonitas. Com a ajuda de sua mãe, Bunny, e a bela vizinha Suzy, Johnny aprende mais sobre a vida - da forma difícil.

Onde asisstir: HBO Max e Cartoon Network (TV por assinatura)

Hora de Aventura

Sinopse: Finn, o garoto humano com um chapéu incrível, e Jake, o cachorro inteligente, são amigos íntimos e parceiros em estranhas aventuras na terra do Ooo.

Onde asisstir: HBO Max e Cartoon Network (TV por assinatura)

O Incrível Mundo de Gumball

Sinopse: A série conta a história de Gumball Watterson e suas aventuras no dia-a-dia junto com sua família, seu irmão Darwin Watterson, seu pai Ricardo Watterson, sua mãe Nicole Watterson e sua irmã Anais Watterson.

Onde asisstir: HBO Max e Cartoon Network (TV por assinatura)

Ursos Sem Curso

Sinopse: Pardo, Panda e Polar são apenas três forasteiros tentando encontrar uma maneira de se adaptar. Se, pelo caminho, eles conseguirem algum sorvete, melhor ainda. Ser um urso no mundo moderno e civilizado não é nada fácil.

Onde asisstir: HBO Max e Cartoon Network (TV por assinatura)

Steven Universe

Sinopse: Quando um cometa mágico vem em direção a Beach City, Steven deverá revirar a coleção de quinquilharias do seu pai para encontrar uma arma capaz de salvar a cidade.

Onde asisstir: HBO Max e Cartoon Network (TV por assinatura)

Apenas um Show

Sinopse: Mordecai e Rigby são guardas de um parque. Mas esses melhores amigos são preguiçosos e não deixam o trabalho interferir com sua capacidade de se divertir. Enquanto Mordecai tenta ser responsável e fazer um bom trabalho, é frequentemente desencaminhado por seu imaturo companheiro, totalmente imune à vergonha ou ao medo e sem nenhum limite. Os amigos acabam sempre pagando pelas suas ações irresponsáveis, pois se metem em mais confusões do que esperavam. A negligência no trabalho causa muito desgosto ao chefe temperamental da dupla, Benson.

Onde asisstir: HBO Max e Cartoon Network (TV por assinatura)