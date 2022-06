Orangotango ameaçado de extinção é visto fumando em zoológico no Vietnã; veja vídeo

Um vídeo de um orangotango-de-bornéu ameaçado de extinção fumando em um zoológico do Vietnã viralizou nas redes sociais. Nas imagens, compartilhadas pelo TikTok, o primata pega o cigarro e dá algumas tragadas.

De acordo com jornais locais que entrevistaram os responsáveis pelo zoológico, que fica na cidade de Ho Chi Minh, o orangotango não teve acesso ao cigarro pelos funcionários do local, e sim por frequentadores que têm o costume de jogar para ver o que ele faz. Ativistas dos direitos dos animais repudiaram a atitude.

O orangotango-de-bornéu é um animal da espécie pongo pygmaeus, nativo da Indonésia e da Malásia. Está na lista de ameaçados de extinção devido a incêndios e destruição das florestas onde habitam para a transformação em plantação de óleo de palma.

Os orangotangos são os animais com uma das maiores semelhanças genéticas com os humanos, com a aproximadamente 97% de DNA idêntico entre as duas espécies.

