One Piece: versão live-action ganha poster pela Netflix; saiba os detalhes da série

Um dos animes mais aclamados pelo público acaba de ganhar uma imagem oficial. Nesta segunda-feira, 30, a Netflix liberou o primeiro poster da versão live-action de One Piece, que terá uma série própria na plataforma.

O navio pirata vem em grande estilo e vai “zarpar“ ainda em 2023. A história será uma adaptação da animação japonesa, mas ainda não tem data de estreia definida.

Em 2022, esse que é um dos mangás mais “infinitos“ completou 25 anos de existência. One Piece já conta com mais de mil episódios de animação japonesa (anime) e de quadrinhos, é um dos mais populares mundo afora.

O pirata que estica tá vindo aí! A série live action de ONE PIECE estreia esse ano. 🏴‍☠️ 👀Agora clica aqui nesse link pra ver uma coisa https://t.co/758hNKoKxT 👀 pic.twitter.com/7oOUsRkBUx — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 30, 2023

No link exclusivo da Netflix, os fãs ainda tem acesso a uma segunda imagem, bem como os episódios já disponíveis do anime original na plataforma.

Qual é a história de One Piece?

A história de Monkey D. Luffy, jovem feito de borracha, pirata e com chapéu de palha, traz em sua extensa trajetória intrigas de poder e um objetivo inconfundível: se tornar o novo Rei dos Piratas, por meio da descoberta do tesouro mítico, o One Piece. O anime é do estilo “shounen” (anime de ação), e começou a ser exibido em 1999. Já o mangá, da forma como o conhecemos, foi lançado no ano de 1997.

Com mais de 500 milhões de mangás vendidos em mais de 55 países, a obra e o autor foram notados pelo Guinnes Book como maior número de exemplares de uma mesma série de comic books publicados por um único autor.

Onde assistir One Piece?

Parte do conteúdo audiovisual já está disponível na Netflix, com atualizações previstas até o final do ano. Ao todo, a plataforma de streaming já conta com 13 temporadas, contabilizando um total de 325 episódios.

Na Crunchyroll, todos os episódios estão incluídos e há lançamento dos novos todos os sábados.

Até o presente momento, One Piece já conta com 1.027 episódios, quatro OVAs, 13 especiais e 14 filmes, um verdadeiro gigante das animações japonesas.

Quando estreia a série live-action de One Piece?

De acordo com a Netflix, a série estreia ainda em 2023. A história será uma adaptação da animação japonesa, mas ainda não tem data de estreia definida.