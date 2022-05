Onde assistir o sorteio das oitavas de final da Libertadores 2022 ao vivo

A Conmebol realiza nesta sexta-feira, às 13h, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores 2022. Após o encerramento da fase de grupos na última quinta-feira, os 16 time classificados estão definidos.

Com oito grupos na primeira fase, os dois primeiros colocados avançaram para os confrontos de mata-mata. Estarão nas oitavas, seis times brasileiros, seis times argentinos, dois paraguaios, um equatoriano e um colombiano.

Os times estão separados em dois potes. O pote 1 tem todas as equipes que se classificaram na primeira posição e o pote 2 tem todas as equipes que avançaram em segundo. Nesta fase, os clubes do pote 1 enfrentam apenas times do pote 2. A Conmebol não impede que times do mesmo país se enfrentem e nem equipes que estavam no mesmo grupo.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 27; onde assistir ao vivo e horários

Veja os potes das oitavas da Libertadores

Pote 1

Atlético-MG

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Colón

Estudiantes

River Plate

Libertad

Pote 2

Athletico-PR

Corinthians

Fortaleza

Talleres

Vélez Sarsfield

Cerro Porteño

Emelec

Tolima

Onde assistir ao vivo o sorteio das oitavas de final da Libertadores hoje

A transmissão ao vivo do sorteio das oitavas de final da competição nesta sexta-feira, 27, será realizada pela ESPN, Star+, Conmebol TV, Facebook da Conmebol e no Youtube do SBT Sports.

Possíveis confrontos das oitavas de final da Libertadores

Com os potes definidos, os confrontos das oitavas pode reservar jogos entre times brasileiros, entre um deles, o clássico paulista Palmeiras x Corinthians. Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras podem enfrentar Athletico-PR, Corinthians ou Fortaleza.

Os brasileiros do pote 2 também podem pegar pedreiras argentinas, como Boca Juniores ou River Plate.

Que dia começa as oitavas de final da Libertadores

Os jogos das oitavas serão nas semanas de 29 de junho e 6 de julho. Os times brasileiros terão até sete rodadas do Brasileirão até chegar o dia de entrar em campo pelas oitavas da Libertadores.

LEIA TAMBÉM: