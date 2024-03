Onde assistir 'O Regime'? Nova série com Kate Winslet estreia hoje; veja horário

Agora que a HBO Max é 'só' Max, chegou o momento de trazer novos conteúdos originais para a plataforma. A primeira estreia no Brasil chega ao streaming neste domingo, 3, com a minissérie "O Regime", estrelada pela vencedora do Oscar Kate Winslet ("Titanic").

Winslet encara o papel de Elena Vernham, chanceler de um país fictício da Europa. Hipocondríaca e nacionalista, ela estabelece um regime autoritário no local, desde que é eleita ao cargo. A minissérie, de seis episódios, acompanha sua jornada à frente do país, ao lado de Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts), um militar que é designado, inicialmente, a medir a umidade do ar no palácio onde ela reside.

A série foi criada por Will Tracy, já reconhecido no mercado por "Menu". Ela conta, ainda, com direção de Stephen Frears ("A Rainha") e Jessica Hobbs ("The Crown"). Winslet assina também como produtora executiva. O elenco é composto por Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant.

Onde assistir a 'O Regime'?

A minissérie estreia hoje na plataforma Max. Assinantes da HBO Max deverão baixar o novo aplicativo de forma gratuita; a conta será atualizada automaticamente.

Que horas começa "O Regime"?

"O Regime" estará disponível no catálogo da Max a partir das 23h deste domingo, 3.