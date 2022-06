Onde assistir o jogo Fortaleza x Ceará hoje, quarta-feira, 1; veja o horário

Fortaleza e Ceará fazem o clássico cearense nesta quarta-feira, 1, às 20h30, no estádio do Castelão, no Ceará. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Por compromissos na Libertadores e Copa Sul-Americana, o clássico entre Fortaleza e Ceará válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro foi marcado para esta quarta. Apesar de conseguirem a classificação nas competições continentais, os dois times começaram mal no Brasileirão.

Os dois estão na zona de rebaixamento. O Ceará com seis ponto está em décimo oitavo lugar com apenas uma vitória. O Vozão vem de três empates consecutivos na competição. O Fortaleza vive situação mais dramática. Na lanterna, o Leão não venceu na competição e tem apenas dois pontos.

A vitória irá tirar um dos dois times da zona da rebaixamento. Os últimos quatro jogos entre os rivais mostram equilíbrio. Foram dois empates e cada equipe venceu uma vez.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fortaleza x Ceará hoje?

O jogo desta quarta-feira às 20h30 entre Fortaleza x Ceará terá transmissão ao vivo exclusiva do canal Premiere.

Próximos jogos do Ceará

04/06 - Ceará x Coritiba

08/06 - América-MG x Ceará

12/06 - Goiás x Ceará

Próximos jogos do Fortaleza

05/06 - Flamengo x Fortaleza

09/06 - Fortaleza x Goiás

12/06 - Fortaleza x Athletico-PR

LEIA TAMBÉM:

Libertadores: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

Sul-Americana: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

Lista de atletas mais bem pagos do mundo tem Messi, Neymar e CR7; confira

WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns iPhones; saiba quais