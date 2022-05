Onde assistir o jogo Flamengo x Fluminense hoje, domingo; veja o horário

Fluminense e Flamengo fazem o clássico carioca neste domingo, 29, às 19h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Esse será o primeiro Fla-Flu após o título do Fluminense sobre o Flamengo no Campeonato Carioca deste ano. O tricolor carioca não perde para o rubro negro há cinco jogos. Foram quatro vitórias do Fluminense e um empate.

Mesmo eliminado, o Fluminense vem de uma vitória de 10 a 1 na Sul-Americana. Mais próximo do topo da tabela com 11 pontos, a vitória faria o time encostar no G4. O Flamengo vem de vitória no meio de semana pela Libertadores. O 2 a 1, porém, não convenceu a torcida que vaiou o time no final da partida. Em décimo quatro lugar com nove pontos, o Flamengo precisa vencer para subir na tabela.

Provável escalação do Flamengo contra o Fluminense

Escalação do Flamengo: Hugo, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; Willian Arão e João Gomes; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel.

Provável escalação do Fluminense contra o Flamengo

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Yago Felipe; Wellington, André, Ganso, Nathan, Luiz Henrique e Cano.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Fluminense hoje?

O jogo deste domingo às 18h entre Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo exclusiva no Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

05/06 - Flamengo x Fortaleza

08/06 - Bragantino x Flamengo

11/06 - Internacional x Flamengo

Próximos jogos do Fluminense

05/06 - Juventude x Fluminense

08/06 - Fluminense x Atlético-MG

11/06 - Fluminense x Atlético-GO

