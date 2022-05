Onde assistir o jogo do Santos hoje, terça-feira, 24; veja o horário

O Santos recebe o Banfield nesta terça-feira, 24, às 19h15, no estádio da Vila Belmiro, em São Paulo. A partida é válida pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Após vitória suada na última rodada da Sul-Americana contra o Unión La Calera, o Santos encara o eliminado Banfield com grandes chances de classificação para a próxima fase. Líder do grupo C com 10 pontos, o Peixe precisa de apenas uma vitória para avançar para as oitavas de final do torneio.

No final de semana, o Santos empatou em 0 a 0 com o Ceará pelo Brasileirão em casa e deixou o G4 da competição.

Provável escalação do Santos contra o Banfield

Escalação do Santos: João Paulo; Auro, Velázquez, Kaiky, Felipe Jonatan; Camacho, Sandry, Lucas Barbosa, Ricardo Goulart, Rwan e Byan Angulo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos hoje?

O jogo desta terça-feira às 19h15 entre Santos x Banfield terá transmissão ao vivo exclusiva da Conmebol TV.

Próximos jogos do Santos

29/05 - Santos x Palmeiras - Brasileirão

04/06 - Athletico-PR x Santos - Brasileirão

08/06- Santos x Internacional - Brasileirão

LEIA TAMBÉM: