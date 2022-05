Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje, terça-feira, 24; veja o horário

O Palmeiras recebe o Deportivo Táchira nesta terça-feira, 24, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Já classificado para a próxima fase desde a quarta rodada da fase de grupos, o Verdão joga contra o Deportivo Táchira para tentar ser a melhor campanha da primeira fase. Com 21 gols e 100% de aproveitamento em cinco partidas, o Palmeiras tem sido dominante no grupo A.

Com sete pontos, o clube venezuelano precisa da vitória para se classificar ou torcer por uma derrota do Emelec. No primeiro jogo entre as equipes, o time paulista venceu por 4 a 0.

Provável escalação do Palmeiras contra o Deportivo Táchira

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge; Danilo, Gabriel Menino e Atuesta; Breno Lopes, Rony e Rafael Navarro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje?

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Palmeiras x Deportivo Táchira terá transmissão ao vivo do SBT e Conmebol TV.

Próximos jogos do Palmeiras

29/05 - Santos x Palmeiras - Brasileirão

05/06 - Palmeiras x Atlético-MG - Brasileirão

09/06 - Palmeiras x Botafogo - Brasileirão

